El Mundial espera a Julián Álvarez, el delantero de los (al menos) 150 millones

La pugna por la Bota de Oro del Mundial de Norteamérica ha comenzado al rojo vivo. Los más voraces artilleros de esta época han lanzado sus candidaturas desde la primera jornada y el argentino Julián Álvarez, uno de los nueves más cotizados, no quiere perder pista.

El atacante del Atlético de Madrid arrancó desde el banco en el triunfal debut de Argentina 3-0 ante Argelia con un descomunal triplete de Lionel Messi.

Ante la frágil zaga norteafricana, el capitán albiceleste no necesitó apoyo de Álvarez ni de su relevo en la punta de ataque, Lautaro Martínez.

A sus casi 39 años, Messi maravilló otra vez al mundo del fútbol con tres goles prácticamente inventados por él.

En dos de los tantos fue habilitado por mediocampistas, Rodrigo De Paul y Thiago Almada, y en el otro remachó un mal despeje del arquero tras disparo de Alexis Mac Allister, otro miembro de la línea medular.

Álvarez relevó a Martínez en el minuto 55, cuando Argentina buscaba el segundo gol, y presenció sobre el césped el histórico hat-trick de Messi, con el que igualó el récord de 16 goles en Copas del Mundo del alemán Miroslav Klose.

A la Araña le faltó algo de tiempo para ser titular en la primera jornada del torneo, que registró también dobletes de los tres grandes nueves del momento: el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane.

Unas molestias de tobillo mantenían fuera de combate a Álvarez desde principios de mayo y el seleccionador Lionel Scaloni no quiso arriesgar con su delantero centro de confianza.

En Catar 2022, su primera experiencia mundialista, Álvarez también fue suplente los dos primeros partidos antes de afianzarse en el once en el cierre de la fase de grupos y contribuir al triunfo argentino con cuatro goles, sólo superado por Mbappé (8) y Messi (7).

Fijo también en el éxito en la Copa América 2024, las buenas sensaciones físicas que dejó ante Argelia podrían devolverle la titularidad en el choque del lunes ante Austria en Dallas, donde Argentina perseguirá la clasificación anticipada.

- Codiciado en Madrid y Barcelona -

A la Araña no se le veía en el campo desde la derrota del Atlético de Madrid en semifinales de Liga de Campeones ante el Arsenal, que condenó al club colchonero a una nueva temporada sin trofeos.

Aunque recluido en la enfermería, el expunta del Manchester City ha sido protagonista en el actual mercado de fichajes como objeto de deseo de grandes clubes europeos.

El delantero, de 26 años, logró reactivar la competencia en los despachos de Real Madrid y Barcelona. Ambos gigantes se han movido por él, con estrategias diametralmente opuestas.

Florentino Pérez, recién reelegido en la presidencia merengue, lanzó una oferta de 150 millones de euros (172 millones de US$) por el argentino, cifra superior a la de los mayores traspasos de la historia del Real Madrid.

En un movimiento muy inusual, el club blanco hizo pública su oferta y el posterior rechazo del vecino Atlético, que insiste en que su estrella no está en venta.

El Barcelona ha realizado acercamientos más discretos por Álvarez, al que ve como recambio ideal del polaco Robert Lewandowski, y estaría preparando un nuevo asalto con un cheque de 135 millones de euros (153 millones de US$) más variables, según medios catalanes.

El Atlético, que blindó a Álvarez con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros (573 millones de US$), expresó su indignación el miércoles ante la presión en torno al futuro del argentino.

"Uno ya se cansa", dijo el presidente colchonero, Enrique Cerezo, en España.

Álvarez "es jugador del Atlético de Madrid y el que lo quiera que vea el contrato y si le interesa se lo llevará y sino no", clamó el mandatario, que insiste en que no tienen "ninguna constancia" de que el argentino quiera abandonar el Atlético tras sólo dos temporadas.