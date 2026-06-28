El Mundial "pierde valor" con 48 equipos, afirma Queiroz

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, criticó el Mundial 2026 y aseguró que la ampliación a 48 equipos "reduce el valor y el significado" de la competición, en declaraciones tras la derrota 2-1 ante Croacia en Filadelfia, por la tercera fecha del Grupo L.

"Creo que, con este número de equipos, el Mundial pierde mucho valor y significado", explicó el técnico portugués.

"Participar en la Copa del Mundo debería ser algo excepcional", añadió.

"Incluso los partidos de clasificación en Europa y en África pierden su sentido y su significado porque son demasiados", estimó el seleccionador, que disputa su sexto torneo como entrenador, tras sus participaciones en 2002, 2010, 2014, 2018 y 2022.

"Hoy en día es el dinero el que manda y ya no se le llama fútbol, sino dinero-ball", lanzó. "Yo prefiero ver la Copa del Mundo como un acontecimiento excepcional que debe tener mucho significado y por el que haya que luchar para estar allí".

La edición de 2026 del Mundial es la de la desmesura, con el aumento de 32 a 48 equipos y 104 partidos repartidos entre tres países coorganizadores: Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA ha introducido una ronda adicional con los dieciseisavos de final.

El organismo rector del fútbol prevé ingresos superiores a los 11.000 millones de dólares para esta Copa del Mundo.