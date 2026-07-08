El Mundial se da una tregua antes de afrontar la fase decisiva con los ocho mejores equipos

Tras 27 días ininterrumpidos de fútbol y emociones, el Mundial se toma una tregua de apenas 24 horas antes de la fase decisiva del torneo, en el que ya sólo quedan los ocho mejores equipos, que a partir del jueves disputarán los cuartos de final.

El 11 de junio comenzaron el torneo 64 equipos, el doble que en la edición precedente en Catar, y ya se han disputado 96 de los 104 partidos previstos en competición, para dejar el número de supervivientes en ocho.

Entre ellos ya no están ni los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá, eliminados en octavos), ni campeones del mundo como Brasil, Alemania y Uruguay, ni otros equipos que habían llegado con pretensiones de llegar lejos, como Países Bajos y Portugal.

- Francia impresiona, Argentina sobrevive -

Sí continúa la gran favorita al título, Francia, que causó gran impresión con su potente delantera, aunque le tocó sufrir en octavos para eliminar a una batalladora Paraguay. 1-0, de penal y gracias.

También ha llegado a cuartos la campeona Argentina, que mantiene así las opciones de convertirse en la primera selección que revalida el título tras hacerlo el Brasil de Pelé en 1958 y 1962.

Si la remontada en la prórroga contra Cabo Verde en dieciseisavos tuvo menos épica por lo modesto del rival, la de octavos frente a Egipto fue milagrosa: Argentina perdía 2-0 a falta de 11 minutos para el tiempo reglamentado y acabó ganando por 3-2.

La Albiceleste ha llegado hasta aquí gracias en gran parte al genio de Lionel Messi, que a sus 39 años, sigue siendo el líder absoluto del equipo y ha marcado ocho goles en lo que va de torneo, convirtiéndose de paso en el máximo goleador de la historia del torneo con 21 tantos.

Muy lejos queda ya la cifra de 16 goles del alemán Miroslav Klose, que era el líder del goleo en Mundiales antes de que echara a rodar el balón en el Azteca el 11 de junio.

Al alemán le ha superado también un Kylian Mbappé que lidera la temible ofensiva Bleu y que ha marcado un gol menos que Messi en esta edición y 19 en total, aunque mucho más joven (27 años), pocos dudan que el francés acabará superando al argentino, sino ahora en el futuro.

- Lucha por la Bota de Oro -

La lucha por la Bota de Oro se ha convertido en uno de los grandes atractivos del torneo. En la pugna, junto a Messi y Mbappé, está Erling Haaland, que con siete goles ha llevado a Noruega a los cuartos, Harry Kane suma seis con Inglaterra y tampoco se puede olvidar a Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal, todos con cuatro tantos y que siguen en el torneo.

"Son como tiburones. Huelen la sangre y marcan", resumió el seleccionador inglés Thomas Tuchel para referirse a esta pelea.

El récord de goles en una sola edición, los 13 anotados por el francés Just Fontaine en 1958, podría estar en peligro de aquí al final del torneo.

De los equipos que llegaron a Norteamérica con el cartel de favorito, también sigue España, que ha ido de menos a más en el torneo hasta eliminar en octavos a Portugal y despedir a Cristiano Ronaldo en su mejor partido hasta el momento.

E Inglaterra, que con los goles de sus dos grandes estrellas, Kane y Bellingham, volverá a pelear por un título que se le resiste desde 1966.

- España e Inglaterra de menos a más -

A priori, estos cuatro equipos (Argentina e Inglaterra por un lado y Francia y España por el otro) deberían disputar las semifinales, pero el fútbol ha cambiado y cada vez es más frecuente ver a equipos con menos pedigrí llegar lejos en los torneos.

De los otros cuartofinalistas, sólo Marruecos y Bélgica (rivales de Francia y España respectivamente) han llegado a jugar una semifinal mundialista, mientras que Suiza no llegaba a esta instancia desde la edición que organizó en 1954 y Noruega nunca había pasado de octavos.

Seis europeos, un africano y un sólo representante del otrora pujante fútbol sudamericano se enfrentarán a partir del jueves por ver quién disputará la final en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, el 19 de julio.