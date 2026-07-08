Sobrevivientes de los terremotos en Venezuela pagan hasta US$1200 al día para rescatar a sus familiares en los escombros

Mientras las cifras de víctimas siguen en aumento y miles de familias permanecen sin respuestas ante los terremotos en Venezuela, la desesperación llevó a sobrevivientes a asumir por cuenta propia tareas de búsqueda entre edificios colapsados. Para quienes tienen recursos, alquilar maquinaria pesada se convirtió en una forma de ganar tiempo en una carrera contra el deterioro de los escombros.

Eliezer Alfonzo y los terremotos: una búsqueda sostenida con recursos propios

Según retomó El País, uno de los casos que refleja la realidad de los sobrevivientes es el de Eliezer Alfonzo, figura histórica del béisbol venezolano, quien organizó un amplio operativo privado en La Guaira para encontrar a su esposa, Patricia, y a su hija Eliana, de 16 años, desaparecidas tras el doble terremoto del 24 de junio.

Venezuela: el drama sobre el drama en la pulverizada La Guaira

El exjugador reunió un equipo de alrededor de 50 personas, incorporó trabajadores con experiencia en excavaciones subterráneas provenientes de las minas de Tumeremo y trasladó maquinaria pesada desde Puerto La Cruz, ubicada a unas cinco horas por carretera.

Todo el dispositivo funcionó de manera independiente para acelerar la búsqueda entre los restos del hotel donde permanecía su familia al momento del desastre. El objetivo era encontrarlas con vida, aunque con el paso de los días la misión pasó a centrarse en recuperar sus cuerpos.

El operativo implicó una inversión extraordinaria. Cada máquina pesada utilizada en las tareas de remoción de escombros costaba alrededor de US$1200 por día. Entre los equipos empleados había grúas, martillos hidráulicos, palas mecánicas, cuchillas para retirar estructuras colapsadas y sistemas de iluminación que permitían continuar excavando durante la noche.

Además de cubrir esos alquileres, Alfonzo debió hacerse cargo de la alimentación de todo el personal y de la logística necesaria para mantener las tareas desde las primeras horas de la mañana hasta bien entrada la madrugada.

Finalmente, durante las excavaciones comenzaron a aparecer pertenencias personales de la familia de Alfonzo, entre ellas teléfonos celulares, una maleta, un reloj y una cartera. La búsqueda concluyó con el hallazgo sin vida de Patricia y Eliana.

En declaraciones recogidas por El País, Alfonzo aseguró sentirse devastado e impotente después de tantos días de trabajo sin obtener el resultado que esperaba. También consideró que las tareas de búsqueda podrían haber sido mucho más amplias si hubiese tenido un mayor respaldo.

Sobrevivientes de Venezuela dependen de la solidaridad ante el alto costo

La mayoría de las familias afectadas no puede afrontar un gasto semejante para alquilar maquinaria especializada. Muchos vecinos aguardaban que las excavadoras contratadas por el exdeportista terminaran su trabajo para intentar utilizarlas en edificios cercanos donde también permanecían familiares desaparecidos.

Dada la falta de recursos de la mayoría de los damnificados, el equipo contratado por el exjugador se convirtió en una herramienta de ayuda comunitaria MARTIN BERNETTI - AFP

La hermana del exbeisbolista, Hensily Alfonzo, explicó que durante las primeras horas posteriores al terremoto no hubo asistencia suficiente y que las propias familias comenzaron a remover escombros con sus manos.

Más tarde, cuando llegaron las máquinas contratadas por Alfonzo, incluso los familiares terminaron por dirigir parte de las maniobras porque los operadores no contaban con experiencia en intervenciones sobre edificios completamente derrumbados. Según su relato, también asumieron tareas de organización del tránsito alrededor de la zona afectada para facilitar el ingreso de los equipos.

Venezuela enfrenta un aumento constante de víctimas tras los terremotos

Doce días después del doble terremoto, el país sudamericano aún evalúa la magnitud del desastre mientras la cifra oficial de fallecidos sigue en crecimiento. El último balance elevó el número de muertos a 3535 personas, además de miles de heridos y una destrucción que afecta amplias zonas del territorio nacional, informó NBC News,

Terremotos en Venezuela

Durante el fin de semana se realizaron vigilias en Caracas y Maracaibo, donde cientos de personas encendieron velas en memoria de las víctimas y de quienes todavía permanecen desaparecidos.

El duelo también alcanzó a los venezolanos que viven en el exterior. Familiares radicados en España y Estados Unidos utilizan las redes sociales para solicitar ayuda y conseguir maquinaria pesada que permita acceder a edificios completamente destruidos.