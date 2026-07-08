Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este miércoles 8 de julio

El Mundial 2026 continúa su curso en Estados Unidos, México y Canadá tras la eliminación de los tres anfitriones y pronto comenzará la siguiente fase, correspondiente a los cuartos de final. Este miércoles 8 de julio no hay ningún partido establecido, pero el cronograma continúa el jueves con el duelo entre Francia y Marruecos, y le siguen los partidos del sábado 11.

Mundial 2026: hora de EE.UU. de los partidos de hoy

Luego de los últimos enfrentamientos por octavos de final de la Copa del Mundo que se definieron el martes, este miércoles 8 de julio el torneo se tomará un descanso. La acción volverá el jueves 9, con un atractivo duelo por el primer pase a semifinales.

Lionel Scaloni analizó el tramo final del Mundial en la previa del partido ante Egipto

Después del enfrentamiento de este jueves entre Francia y Marruecos, la competencia internacional continuará con un cronograma de partidos hasta el sábado 11 de julio.

De acuerdo con la información de la FIFA, no habrá partidos el 12 ni el 13 de julio. Tras la ronda de semifinales, la acción volverá a estar pausada el 16 y el 17 del mes, mientras que el 18 se juega el duelo por el tercer puesto y el 19 es la gran final.

Próximos partidos del Mundial 2026 en EE.UU.

Con el duelo del jueves, que corresponde al primer enfrentamiento por cuartos de final, el calendario establecido por la FIFA es el siguiente, en el horario del Este de EE.UU. (ET):

Jueves 9 de julio 2026

Partido 97 – 16 hs - Francia vs. Marruecos - Estadio Boston

Viernes 10 de julio 2026

Partido 98 – 15 hs - España vs. Bélgica - Estadio Los Ángeles

Sábado 11 de julio 2026

Partido 99 – 17 hs - Noruega vs. Inglaterra - Estadio Miami

Partido 100 – 21 hs - Argentina o Egipto vs. Suiza o Colombia - Estadio Kansas City

Martes 14 de julio 2026

Partido 101 – 15 hs - Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98 - Estadio Dallas (Semifinal)

Miércoles 15 de julio 2026

Partido 102 – 15 hs - Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100 - Estadio Atlanta (Semifinal)

Sábado 18 de julio 2026

Partido 103 – 17 hs - Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102 - Estadio Miami (Duelo por el tercer puesto)

Domingo 19 de julio 2026

Partido 104 – 15 hs (ET) - Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102 - Estadio Nueva York Nueva Jersey (Final)

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey Fotomontaje generado con IA

Cómo llegan Francia y Marruecos al próximo partido del Mundial 2026

El próximo partido del Mundial tendrá lugar el jueves 9 de julio, a las 16 hs (ET), con dos equipos que tuvieron un notable desempeño a lo largo del certamen. Después de enfrentarse en Qatar 2022 con victoria para el plantel galo, Francia y Marruecos vuelven a medirse en una nueva edición de la Copa del Mundo, esta vez con un panorama diferente.

Al igual que en el anterior torneo, los dirigidos por Didier Deschamps llegan como favoritos para alzar el trofeo, pero la selección marroquí tiene más experiencia y un plantel con jugadores de renombre.

Francia derrotó a Paraguay

En fase de grupos, Francia sorteó los obstáculos sin mayor oposición, y así logró pasar en el primer puesto con puntaje ideal. En 16avos, venció a Suecia, con dos goles de Kylian Mbappé, por 3-0, y en octavos se impuso 1-0 sobre Paraguay, con un desarrollo del duelo reñido.

Por su parte, Marruecos empató en su debut con Brasil, pero fue de menos a más, y obtuvo dos victorias consecutivas en sus siguientes partidos. En la primera ronda de eliminación directa fue superior en el juego y venció por penales a Países Bajos. Luego, en octavos de final, consiguió el pase a la siguiente etapa con una goleada por 3-0 frente a Canadá.

El seleccionado dirigido por Mohamed Ouahbi buscará su propia revancha en un nuevo duelo contra Francia, con el objetivo de meterse otra vez en las semifinales del máximo torneo entre selecciones.