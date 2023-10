escuchar

La serie animada estadounidense Padre de familia (Family Guy) ya lleva 22 temporadas y se caracteriza por su humor irreverente que, en algunas ocasiones, también puede recaer sobre personajes famosos de la vida real. Esta vez, en uno de los últimos episodios de esta comedia, quienes cayeron en el foco de sus ácidas bromas fueron nada menos que el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa, Meghan Markle, que fueron caricaturizados como dos millonarios despreocupados y ociosos que ganan dinero con facilidad, y, sin embargo, se quejan.

Un bigote del pasado (A Stache from the Past) es el título del episodio de esta ficción animada para adultos, donde los duques de Sussex aparecen apenas unos segundos, pero lo suficiente como para ser críticamente retratados.

En el mencionado capítulo, que aún no se estrenó en la Argentina, Peter Griffin, el protagonista de la serie, sufre un problema económico por el que pierde su casa y debe hacer de todo para recuperarla. En ese contexto, mientras el padre de familia está en el bar con sus amigos asegura que va a conseguir el dinero que necesita para su cometido, señala: “Voy a ir solo por ello, como Meghan y el príncipe Harry”, en una clara referencia a la decisión de los duques de Sussex de abandonar la familia real británica para irse a vivir a los Estados Unidos.

Sin embargo, en la escena posterior queda claro que lo que dijo Griffin era ni más ni menos que una ironía de los guionistas. Es que es allí donde aparecen las caricaturas de Harry y de Meghan, ambos cómodamente tendidos al sol con trajes de baño en sendas reposeras al lado de una pileta en el jardín de su mansión californiana.

Harry celebró el cumpleaños de Meghan Markle y despejó los rumores de divorcio (Fuente: Dominic Lipinski /AFP)

En eso, llega hasta donde están ellos un mayordomo con ropa de etiqueta con un sobre que le tiende al príncipe, mientras le dice: “Señor, sus millones de Netflix por... Nadie sabe qué”. “Póngalos con el resto”, replica Harry, desdeñoso.

Inmediatamente después, suena una notificación en el iPhone de Meghan, que lo mira y le dice a su marido: “Bebé, hora de hacer nuestro posteo diario sponsoreado con 250.000 dólares en Instagram para Del Taco”. Entonces, el duque de Sussex se queja de su suerte con la siguiente frase: “No debería haber dejado las tonterías inventadas”. La alusión que hace Harry es a su vida como miembro de la realeza británica, que abandonó y que parece haberse arrepentido de ello, según su caricatura.

El retrato de la familia real en Family Guy, en el año 2013, cuando todavía Meghan Markle no había ingresado en Buckinham

La mordacidad de Padre de familia, serie creada por el guionista, actor y cómico Seth MacFarlane en 1999, apunta, según indican medios de los Estados Unidos como New York Post, a los acuerdos millonarios que la pareja real realizó desde su llegada a Norteamérica. Especialmente, con las compañías de entretenimiento Netflix y Spotify.

En ambos casos, los duques de Sussex recibieron una buena suma de dinero por la realización de proyectos que más adelante, por una cosa o por otra, no se llevaron adelante de la manera efectiva que esperaban ambas compañías.

¿Se tomarán con humor Meghan Markle y el príncipe Harry su aparición en Padre de Familia?

En el caso de Netflix, el matrimonio que se emancipó de Buckingham debía generar contenidos para la plataforma que no llegaron o no conformaron, entre ellos, una docuserie protagonizada por ellos que hablaba de su vida, que no recibió la atención que se esperaba.

Y con respecto a Spotify, ella firmó un contrato para hacer un podcast, Archetypes (Arquetipos), con entrevistas a mujeres célebres de la actualidad, que tampoco concitó el éxito esperado y fue cancelado tras la primera temporada, cuando la idea original era continuarlo.

Padre de familia es una serie que tiene un humor corrosivo y los duques de Sussex no se salvaron de ello IMD

Resta saber cómo se van a tomar Harry y Meghan esta parodia que, en definitiva, más allá de que los critique duramente, no deja de ser humor.