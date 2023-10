escuchar

Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde miles de usuarios comparten parte de su vida a través de fotos, videos y mensajes. Sin embargo, algunos de esos contenidos trascienden las fronteras por lo increíble... y se vuelven virales. Una de ellas es la que compartió Madie Johnson acerca de la experiencia que le tocó padecer a su tía Tina Hines, quien estuvo 27 minutos muerta, pero luego de que su esposo le hiciera primeros auxilios, la mujer revivió y contó qué experimentó en ese tiempo entre tinieblas. “Comparto esta historia porque es demasiada genial como para no compartirla”, tituló Johnson en un carrusel de varias fotos en su cuenta personal de Instagram.

Tina Hines, nacida en Arizona, salió de su casa para dar un paseo junto a su esposo Brian en febrero del 2018, pero de repente se desvaneció y padeció un ataque cardíaco. El hombre comenzó a hacerle maniobras de RCP para ganar tiempo hasta que llegara la ambulancia. Tina estaba “azul y sin vida” cuando llegaron los paramédicos, pero aun así continuaron trabajando rumbo al hospital intentando que no muriera.

Brian y Tina cinco años después del increíble episodio Instagram: @_tinahines

“Hace poco más de un año mi tía Tina, una de las personas más increíbles, exigentes y sanas que conozco, tuvo un paro cardíaco inesperado y según los médicos había muerto”, comenzó el relato Madie Johnson en un posteo de Instagram y agregó: “Fue devuelta a la vida cuatro veces por mi tío Brian y sus primeros auxilios antes de llegar al hospital”.

La mujer fue inducida a un coma para que los médicos evalúen la situación y la salven. Luego de exactamente 27 minutos comenzó a reaccionar. “Le pusieron un desfibrilador y después de despertar milagrosamente, lo primero que hizo, incapaz de hablar porque estaba intubada, fue pedir un bolígrafo y en el diario de mis primos y escribió ‘es real’”, precisó la sobrina.

La libreta y la birome que pidió Tina Hines en el hospital Instagram

“La gente en la habitación preguntó: ‘¿Qué es real?’. Y ella respondió señalando al cielo con lágrimas en los ojos”, describió Madie Johnson en su posteo, que llegó a más de 30 mil likes y más de mil comentarios.

Por último, la joven manifestó que esta vivencia la hizo más creyente en su fe: “Su historia es demasiado real para no compartirla y me ha dado una mayor confianza en una fe que tan a menudo pasa invisible. Me ha dado una tangibilidad a una esperanza eterna que no está demasiado lejos. Te amo Tina. La forma en que amas a Jesús y a los demás ha cambiado la forma en que espero vivir y amar”.

Madie Johnson se tatuó el mensaje que escribió su tía cuando revivió Instagram

Madie Johnson compartió un carrusel de fotos: en la primera imagen se ve el tatuaje que se hizo en la muñeca junto al lema It’s real; en la segunda se aprecia la libreta, la birome y a su tía desde la cama del hospital; en la tercera se ve la frase que escribió; y las siguientes son imágenes junto a su tía en distintos contextos familiares.

A raíz de su experiencia, Tina Hines escribió un libro relatando su experiencia. “Es real... el cielo. Cómo morir cambia vivir”, describe en su página oficial. Además, en ese espacio, la mujer promociona charlas en iglesias, escuelas y congresos para compartir la sensación que tuvo cuando estuvo 27 minutos muerta. Además, invita al público en general a unirse al “viaje” suscribiéndose al boletín de noticias de su página.

Hoy, a 5 años de ese increíble momento, continúa si vida de manera normal junto a su familia y comparte parte de su día a día a través de su cuenta de Instagram.

