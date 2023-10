escuchar

Este año, Zaira Nara pasó a ocupar un lugar central en el Bailando 2023 (América TV). No solo acompañó a su amigo, el estilista Kennys Palacios, sino que también reemplazó a Carolina ‘Pampita’ Ardohain y debutó como jurado. Su participación dio que hablar y se quedó de manera permanente como integrante del streaming que tiene el programa. No obstante, aparentemente las cosas no se habrían dado de la mejor manera y, este medio día, a través de un fuerte descargo que realizó en las redes, la modelo anunció que renunció al reality.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”, escribió Zaira Nara en su cuenta de X (nuevo nombre de Twitter). Acto seguido dejó entrever cuáles habrían sido los motivos de la contundente decisión que tomó. “Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”, expresó, dolida por las circunstancias.

El fuerte descargo de Zaira Nara (Foto: X @zairana)

En este sentido, la modelo dejó en claro que no se fue en buenos términos y que muchas cuestiones que se dieron en el ambiente laboral le molestaron. “Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, expresó y, a modo de cierre, escribió: “Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”.

En cuanto a los motivos que habrían llevado a la madre de Malaika y Viggo a renunciar al programa, este jueves en Intrusos (América TV), Guido Záffora se refirió a la fuerte frase que “desató el enojo de Zaira y Wanda Nara”. El panelista reparó en un comentario que hizo en el programa del miércoles, la exparticipante de Gran Hermano, Constanza ‘Coty’ Romero, quien además de bailar en la pista, también forma parte del streaming.

Zaira Nara renunció al streaming del Bailando (Foto: X @zairana)

En medio del programa y bajo la atenta mirada de Marcelo Tinelli, Romero contó lo que le habría dicho en privado Charlotte Caniggia sobre las hermanas Nara. En vivo, apuntó contra Wanda y Zaira y las acusó - según los dichos de hija de Mariana Nannis - de posicionarse en el medio a costa de una conducta de índole sexual. Esto les cayó mal a las empresarias y fue repudiado públicamente por Zaira, al punto tal de que decidió renunciar al streaming del Bailando.

Zaira Nara cruzó a Tomás Holder por echar a su coach del Bailando 2023

Durante su paso por el Bailando 2023, tanto en su rol de jurado provisoria, invitada o como parte del streaming, Zaira Nara protagonizó varios momentos tensos. Si bien es reservada en lo que respecta a su vida privada, a varias oportunidades dejó en claro que cuando algo le molesta, lo dice. Uno de estos casos fue cuando cruzó a Tomás Holder, otro exparticipante de Gran Hermano, por echar a su coach, Davo Fredes, en pleno certamen.

En aquel momento, el participante dijo que en el equipo “había muchas cosas que no estaban funcionando”, y ella cuestionó el modo en el que se manejaron. “Estamos muy en desacuerdo con esta situación porque no es la forma. Lo queremos a Holder, pero no es la forma de dejar sin trabajo a alguien. Enterarte por tu jefe y no por tu compañero. Es triste, nos da pena la situación”, sostuvo la modelo y hasta le consultó al “exequipo” si podía arreglar las cosas con un café de por medio, no obstante, ellos dieron a entender que, de momento, no era una opción.