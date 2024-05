Así funciona el polémico método matemático para ganar la lotería

Escuchar

Stefan Mandel es un economista rumano de 89 años, que se volvió popular tras ganar 14 veces la lotería debido a un método infalible relacionado con las matemáticas. Aunque la suerte tiene un rol preponderante en estos juegos de azar, este hombre encontró, a través de una fórmula numérica perfecta, una manera ingeniosa de “piratear” el sistema y hacerse de miles de dólares.

El genio matemático desarrolló el método Mandel para ganar la lotería Captura de pantalla Youtube paulwherbert

El método matemático Mandel

Stefan Mandel ganó popularidad gracias a su enfoque sistemático para ganar grandes sumas de dinero en premios. Durante años, dedicó tiempo y esfuerzo a la planificación e investigación de los números. De acuerdo con The Hustle, este economista rumano ganó la lotería 14 veces.

Las dos primeras victorias de Mandel fueron en su Rumania natal, donde intentaba hacerse de suficiente capital para sacar a su familia del entonces país comunista. Su salario era de solo 88 dólares al mes. Luego, se mudó a Israel antes de establecerse en Australia, donde ganó la lotería 12 veces más.

Su secreto fue desarrollar una fórmula numérica al sacar las probabilidades de los números que podrían salir en la lotería y de los tickets comprados. El sistema matemático Mandel funcionaba de la siguiente manera:

Calcular el número total de combinaciones posibles. Para una lotería que requiere que elijas seis números del 1 al 40, suponen 3.838.380 combinaciones.

Encontrar loterías en las que el premio sea tres veces mayor o más que el número de combinaciones posibles.

Recaudar suficiente dinero en efectivo para pagar cada combinación. Mandel reunió a 2524 inversores por su impulso para ganar la lotería de Virginia.

Imprimir millones de boletos con cada combinación. Esto solía ser legal, ahora los tickets se compran directamente en la tienda.

Entregar los tickets a los distribuidores de lotería autorizados.

Ganar el dinero en efectivo y no olvidarse de pagar a los inversores. Mandel embolsó 97.000 dólares después de ganar 1,3 millones de dólares en 1987.

Stefan Mandel desarrolló su metodo a partir del análisis de las probabilidades de un juego que requiriera la selección de seis números entre 1 y 40, con 3.838.380 combinaciones de números posibles Foto de dylan nolte en Unsplash

Desde su perspectiva, si el premio acumulado fuera de US$12 millones y cada ticket costara US$1,28, la ganancia neta aún sería significativa. Sin el dinero necesario para comprar todos esos tickets de lotería, Mandel organizó un sindicato con otros cuatro jugadores para combinar sus recursos. Esta estrategia permitió al grupo comprar una mayor cantidad y aumentar sus probabilidades de éxito.

Para gestionar su creciente operación, tuvo que crear la empresa Pacific Financial Resources y el fideicomiso International Lotto Fund. Estos movimientos le permitieron persuadir a miles de inversores para que aumentaran su fondo de financiación. Con estas tácticas, se adelantó al juego y continuó con sus victorias.

El fin de los días de gloria y las peleas judiciales

A pesar de su éxito inicial, los días de gloria de Mandel no duraron para siempre. En la década del 90, las organizaciones de lotería se dieron cuenta de sus métodos y prohibieron el uso de compras al por mayor y de tickets generados por computadora.

Aunque sus métodos no eran ilegales en su momento, lo llevaron a una batalla legal de cuatro años. De acuerdo con The Sun, el genio matemático fue absuelto de cualquier delito, pero sus problemas no terminaron. A pesar de haber embolsado mucho dinero, sus inversores recibieron pagos mucho menores de lo prometido, lo que lo llevó a declararse en quiebra en 1995.

Se cree que Stefan Mandel se encuentra viviendo en la isla tropical de Vanuatu, en el Pacífico Sur a sus 89 años Foto X @StefanMandel

Stefan Mandel, hoy

Nacido en 1934, Stefan Mandel se convirtió en una figura legendaria en la historia de los juegos de lotería gracias a su enfoque sistemático y matemático para ganar. En su desesperación por conseguir dinero en efectivo, ideó su propio “algoritmo de selección de números”, una creación que cambiaría su vida y desafiaría las probabilidades.

El camino hacia el éxito no le fue fácil. Durante años, dedicó tiempo y esfuerzo a la planificación e investigación matemática, que lo llevó hacia un método que denominó “condensación combinatoria”. La premisa era simple, pero ingeniosa: si un sorteo de lotería solo podía tener un cierto número de posibilidades, comprar un ticket para cada resultado potencial podría ser menos costoso que el premio mayor. Hoy, a los 89 años, vive retirado en la isla tropical de Vanuatu, en el Pacífico Sur, lejos del ojo público y de sus días de gloria en las loterías.

