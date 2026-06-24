El nuevo formato reaviva el fantasma de los amaños en el Mundial

Un partido de hace 44 años en Gijón, en el que Alemania Occidental y Austria pactaron un 1-0 a favor de los primeros que clasificaba a ambos en detrimento de Argelia, llevó a la FIFA a cambiar las reglas y a partir de entonces los partidos de la última jornada de cada grupo se disputan simultáneamente

No obstante, con la ampliación del Mundial a 48 equipos en esta edición y la clasificación para los cruces eliminatorios de algunos de los mejores terceros, el fantasma del amaño vuelve a sobrevolar la Copa del Mundo

Cuatro puntos serán, casi con toda seguridad, suficientes para clasificarse al menos como uno de los ocho mejores terceros de los 12 grupos

Australia y Paraguay se enfrentan el jueves igualados a tres puntos, después de que ambos vencieran a Turquía y perdieran ante los anfitriones, Estados Unidos

Un empate en San Francisco permitiría que los dos avanzaran

"Creo que, de algún modo, estás haciendo trampa al juego si buscas una especie de tregua cuando quedan 10 minutos. En mi opinión, eso no está bien", declaró el defensor australiano Jason Geria

- "No está bien" -

"Es evidente que ambos podríamos clasificarnos con un punto, pero no creo que esté en nuestra naturaleza simplemente ceder o levantar el pie del acelerador", añadió

El encuentro entre Egipto e Irán es otro en el que ambos podrían beneficiarse con solo un punto

Irán ha superado enormes desafíos logísticos y emocionales debido al conflicto entre Teherán y Estados Unidos para mantenerse invicto en sus dos primeros partidos

Un tercer empate probablemente sería suficiente para que se clasifique por primera vez en su historia a la fase de eliminación directa, al menos como uno de los mejores terceros

Un punto también podría bastar para que Egipto gane el Grupo G, siempre que Bélgica no derrote a Nueva Zelanda por más de dos goles

El cambio de formato no sólo provocará que se sospeche en algunos partidos de acuerdos entre equipos, sino que habrá otros muchos duelos en la tercera jornada en la que no habrá nada en juego

Por primera vez, el primer criterio de desempate entre equipos igualados a puntos es el resultado del enfrentamiento directo y no la diferencia de goles

De esta manera, México, Estados Unidos, Alemania y Argentina ya tienen garantizado, no sólo la clasificación a 16avos, sino hacerlo también como primeros de sus grupos respectivos

Al contrario, selecciones como Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá ya están eliminadas antes de disputar la última jornada

- ¿Hacia un Mundial de 64 selecciones? -

Otro motivo de discrepancia es que los últimos equipos en jugar tendrán una idea mucho más clara del resultado que necesiten para acabar como uno de los mejores terceros

Con tres puntos en sus dos primeros partidos, Escocia se enfrenta a Brasil en Miami en uno de los primeros grupos en terminar el miércoles, por lo que no sabrá, por ejemplo, si una derrota por la mínima será suficiente para clasificarse por primera vez en su historia a una segunda fase

En cambio, Argelia y Austria sabrán exactamente qué necesitan cuando comiencen los últimos partidos de la fase de grupos el sábado

Las dificultades que presenta aumentar el torneo de 32 a 48 equipos ya han llevado a sugerir que un Mundial de 64 selecciones es inevitable

Eso permitiría recuperar el formato tradicional en el que los dos primeros de grupos de cuatro equipos avanzan a la fase eliminatoria

La influyente Conmebol, por boca de su presidente Alejandro Domínguez, ya lanzó la idea de un Mundial 2030 con 64 equipos, con el argumento de "no dejar a nadie afuera" en el centenario del torneo, en el congreso que la FIFA celebró en Paraguay en mayo de 2025

Aunque la propuesta se ha encontrado con resistencia, una cita aún más masiva podría resultar financieramente irresistible para la FIFA

- Mercados por conquistar -

El Mundial más grande de la historia sigue sin contar con dos de los mayores mercados comerciales del planeta, China e India, mientras que Italia, cuatro veces campeona, no logró clasificarse para su tercer torneo consecutivo

Pese a las preocupaciones sobre una posible pérdida de calidad, la expansión del Mundial ha dado lugar a algunas de las grandes historias del torneo

Cabo Verde aún puede clasificarse tras empatar con España y Uruguay, Curazao frenó a Ecuador para lograr su primer punto en un Mundial, mientras que las multitudes del Tartan Army escocés, con gaitas y faldas escocesas, conquistaron Boston y vaciaron sus bares

Unas ansias de expansión que aumentaría también el impacto del torneo en el medioambiente, con un Mundial en tres continentes