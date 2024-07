El pequeño pueblo indio que considera a Kamala Harris como una de las suyas

Escuchar

Los abuelos maternos de Kamala Harris son de Thulasendrapuram, una pequeña aldea a unos 300 kilómetros de la ciudad de Chennai, en el sur de India, y a 14.000 kilómetros de Washington.

En el centro del pueblo se exhibe con orgullo una gran pancarta de Harris, de 59 años, la favorita para representar a los demócratas en la batalla electoral contra Donald Trump en Estados Unidos.

En el pueblo se ofrecen oraciones especiales a la deidad local por su éxito y se reparten dulces. Los nombres de Harris y su abuelo materno figuran en la lista de personas que han dado donativos al templo del pueblo.

Los aldeanos observan de cerca la carrera presidencial estadounidense tras la retirada de Joe Biden y el ascenso de Harris como posible candidata.

“No es una hazaña fácil llegar a donde ha llegado en el país más poderoso del mundo”, afirma Krishnamurthi, un gerente de banco jubilado. “Estamos realmente orgullosos de ella. Una vez que los indios fueron gobernados por extranjeros, ahora los indios lideran naciones poderosas”.

Los aldeanos esperan que sus oraciones ayuden a Harris a ganar las elecciones

También hay un sentimiento de orgullo, especialmente entre las mujeres. Ven a Harris como una de las suyas, un símbolo de lo que es posible para las mujeres en todas partes.

“Todo el mundo la conoce, incluso los niños. ‘Mi hermana, mi madre’, así es como se dirigen a ella”, dice Arulmozhi Sudhakar, dirigente local de la aldea. “Estamos contentos de que no haya olvidado sus raíces y expresamos nuestra felicidad”.

La emoción y el espectáculo son un recordatorio de cómo los habitantes de este pueblo salieron a las calles con fuegos artificiales y carteles cuando Harris se convirtió en vicepresidenta.

Hubo una fiesta comunitaria en la que cientos de personas disfrutaron de platos tradicionales del sur de India, como sambar e idli, que, según uno de los familiares de Harris, son parte de sus comidas favoritas.

Raíces indias

Harris es hija de Shyamala Gopalan, un investigador del cáncer de mama oriundo del estado sureño de Tamil Nadu, quien se mudó a Estados Unidos en 1958. Los padres de Gopalan eran de Thulasendrapuram.

“Mi madre, Shyamala, llegó sola a Estados Unidos desde India a los 19 años. Era fuerte: científica, activista de los derechos civiles y una madre que infundió un sentimiento de orgullo en sus dos hijas”, dijo Harris en una publicación en redes sociales el año pasado.

Harris visitó Chennai con su hermana Maya después de la muerte de su madre y sumergió sus cenizas en el mar de acuerdo con las tradiciones hindúes, según reportes del periódico The Hindu.

El pueblo de Thulasendrapuram está a unos 300 kilómetros de Chennai

La dirigente demócrata proviene de una familia de grandes triunfadores. Su tío materno, Gopalan Balachandran, es académico. Su abuelo, PV Gopalan, llegó a ser un alto funcionario indio y era un experto en reasentamiento de refugiados. También se desempeñó como asesor del primer presidente de Zambia en la década de 1960.

“Ella [Kamala] ha sido una figura destacada desde hace mucho tiempo. No es una gran sorpresa. Algo así estuvo en juego durante muchos años”, dijo R. Rajaraman, profesor emérito de física teórica en la Universidad Jawaharlal Nehru de Delhi y compañero de clase de la madre de Harris.

El profesor Rajaraman dice que perdió contacto con Shyamala, pero la volvió a encontrar a mediados de la década de 1970, cuando viajó a Berkeley, en Estados Unidos.

“Shyamala estaba allí. Me dio una taza de té. Estas dos niñas [Kamala y su hermana Maya] estaban allí. No me hicieron caso”, recordó. “Ambas eran emprendedoras. Había un optimismo en su madre que también encuentro en Kamala”.

De vuelta en Thulasendrapuram, los aldeanos esperan el pronto anuncio de su candidatura.

La hermana menor de la madre de Harris “visita este templo con regularidad. En 2014 donó 5.000 rupias (US$60) en nombre de Kamala Harris”, dijo Natarajan, el sacerdote del templo. Natarajan confía en que sus oraciones ayudarán a Harris a ganar las elecciones.

Los aldeanos dicen que pueden estar a miles de kilómetros de Estados Unidos, pero se sienten conectados con la trayectoria de ella. Esperan que los visite algún día o que el pueblo encuentre una mención en su discurso.

