El petróleo baja con la esperanza de una inyección de barriles al mercado

Los precios del petróleo cayeron el martes, en un mercado aliviado por las declaraciones de Donald Trump sobre la guerra en Oriente Medio y por la esperanza de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) libere crudo de sus reservas estratégicas.

"El mercado reacciona violentamente a los diferentes titulares", resume John Kilduff, de Again Capital, a la AFP.

El presidente estadounidense declaró el lunes que la guerra estaba "prácticamente" terminada, porque Irán carecía de "marina", "comunicaciones" y "fuerza aérea".

El anuncio de la convocatoria por parte de la AIE de una "reunión extraordinaria" para evaluar si era necesario recurrir a las reservas estratégicas de hidrocarburos dio un respiro a los inversores.

Trump habló también con su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras lo cual anunció que va a "Levantar algunas sanciones relacionadas con el petróleo para reducir los precios (...) hasta que la situación se normalice".

Estas declaraciones provocaron una caída de los precios, solo unas horas después de que el barril de crudo rozara los US$120 por el temor a interrupciones en el suministro.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, cayó el martes un 11,28%, hasta los US$87,80. Mientras que su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, perdió un 11,94%, hasta los US$83,45.