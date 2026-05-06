El petróleo se desploma ante la perspectiva de un acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo se desplomaron este miércoles ante la perspectiva de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump dijo que ve "buenas posibilidades" de un acuerdo con Teherán

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, perdió un 7,83% y se situó en 101,27 US$

El barril West Texas Intermediate, para entrega en junio, cayó entre tanto un 7,03% hasta 95,08 US$

Durante la jornada, los precios descendieron incluso hasta un 12%. El Brent se cotizó hasta los 96,75 US$

"Los precios reflejan una inmensa esperanza" de una tregua duradera en Oriente Medio, subraya Stephen Schork, de The Schork Group, en declaraciones a la AFP

Este miércoles, Trump consideró "muy posible" alcanzar un acuerdo con Irán tras haber mantenido, según él, "muy buenas conversaciones" en las últimas 24 horas

"Si Irán acepta lo que se acordó, lo que quizá sea una suposición importante, la ya legendaria operación 'Furia Épica' habrá terminado", escribió en su red Truth Social

"Puede que sea la primera vez que estemos realmente cerca de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos", estima por su parte Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management

Teherán anunció que está "examinando" la propuesta estadounidense

Según el medio Axios, el plan de Washington implicaría que ambas partes levantaran las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, el punto más vigilado por el mercado petrolero

Un retorno a la normalidad de los flujos de petróleo que transitan por el estrecho de Ormuz "es crucial", ya que los volúmenes exportados desde el Golfo han disminuido "en alrededor de 13 millones de barriles diarios" y el mercado es "más vulnerable cada día" a estas pérdidas, afirman los analistas de la firma ING