El petróleo sube ante inquietud por tensiones entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo subieron el lunes en reacción a las nuevas señales de tensión entre Washington y Teherán, y por las dificultades del mercado para estimar la escala de exportaciones desde el Golfo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, aumentó un 2,66% hasta 90,87 US$.

El barril de la referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, ganó un 2,55% hasta 84,50 US$.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si "interfiere" en un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz. Mascate y Teherán llevan semanas discutiendo sin Washington respecto al estratégico paso marítimo.

Según el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, el periodo de negociaciones de 60 días contemplado en el memorándum de entendimiento, para llegar a un acuerdo de paz, ya no tiene validez por "las violaciones" cometidas por Estados Unidos.

Estas declaraciones preocupan al mercado petrolero. "Han eclipsado en gran medida las advertencias de la semana pasada sobre la demanda", señala David Morrison, analista de Trade Nation.

Los precios también reaccionan por la incertidumbre sobre las exportaciones desde el Golfo, según expertos.

"Hay (...) un debate sobre si el mercado está subestimando el volumen del petróleo que ha salido de Oriente Medio", señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el lunes que el ejército, mediante sus escoltas, "saca ocho o nueve millones de barriles de petróleo al día" del estrecho de Ormuz.