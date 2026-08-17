Desde Washington hasta México: por qué EE.UU. le retiró la visa al hijo de López Obrador entre los 175 mil vetos de Trump

El hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán, anunció que le cancelaron su visa estadounidense. Mientras que el miembro del partido Morena califica el incidente como una decisión política, la administración Trump subraya que la visa es un “privilegio, no un derecho”.

“Es una burla”: la carta del hijo de López Obrador

El hijo del expresidente confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Allí, publicó una carta de tres páginas donde responsabiliza a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), y a Christopher Landau, subsecretario de la misma dependencia (a quien llama “el quita visa”), de haber ordenado la medida.

Andy Obrador Beltrán acusa a la administración Trump de suspenderle su visa por un factor político Instagram/@andresmanuellopezbeltran_

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, pues no existe una razón que justifique tan arrogante proceder”, señaló el político.

López Beltrán aseguró que siempre se ha guiado por principios de honestidad infundidos por sus padres y que no existen pruebas de actos delictivos en su contra.

Por tanto, se dirigió públicamente al presidente Donald Trump para preguntarle si estaba enterado de la situación.

Andy Beltrán le solicitó al presidente Donald Trump su opinión sobre el caso Instagram/@andresmanuellopezbeltran_

“Me gustaría conocer su opinión sobre mi caso y ojalá no lo tome como un desafío”, dijo. “¿Está usted enterado de lo que estoy exponiendo?”.

Por qué le quitaron la visa a Andy López Beltrán

La cancelación se suma a las 175 mil que la administración Trump ha ejecutado desde su regreso a la Casa Blanca.

que la administración Trump ha ejecutado desde su regreso a la Casa Blanca. Esta decisión también atraviesa a otros políticos de Morena, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, según El País.

Desde Washington hasta México: por qué EE.UU. le retiró la visa al hijo de López Obrador entre los 175 mil vetos de Trump

Aunque no hay un comunicado oficial del Departamento de Estado sobre las causas detrás de la decisión, la Embajada de Estados Unidos en México publicó, días después del comunicado de Obrador, un video de Rubio donde hacía alusión a los visados.

“Lo he dicho muchas veces. No entiendo por qué a algunos les cuesta tanto comprenderlo. Nadie tiene derecho a una visa. Si usted ingresa a nuestro país como visitante y realiza actividades contrarias a los intereses nacionales de Estados Unidos, le retiraremos el visado”, dice Rubio en el video.

La postura de la dirigencia mexicana sobre el caso del hijo de López Obrador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró su postura tras la decisión de la administración Trump sobre el hijo de López Obrador.

En una de sus conferencias diarias matutinas, afirmó que, según información de la Fiscalía General de la República (FGR), no existía ninguna investigación abierta contra López Beltrán.

“Tiene un sentido político esencialmente. No veo yo otra razón”, ha dicho durante su conferencia en Palacio Nacional.

“No es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia. Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y lo que ocurre en nuestro país, y esto tiene un sentido de injerencia en la política mexicana”.