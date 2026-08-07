El petróleo sube impulsado por la falta de acuerdo en Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron al alza el viernes en un mercado cada vez menos confiado en un posible acuerdo en Oriente Medio para reabrir el estrecho de Ormuz

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre ganó un 1,29% hasta 83,55 US$

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre, avanzó un 1,15% hasta 78,18 US$

"El optimismo que reina en el mercado petrolero respecto a una reapertura del estrecho de Ormuz podría resultar prematuro", resume Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank

Los precios del oro negro habían caído a comienzos de la semana, mientras el mercado apostaba por la conclusión rápida de un acuerdo para reabrir esta arteria crucial para el comercio de hidrocarburos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que el paso podría reabrirse "pronto"

Pero "hay indicios de que Irán desea prohíbe a los buques estadounidenses e israelíes el cruce" del estrecho, explican los analistas de ING. Un elemento que sería inaceptable para Washington

"Irán habría lanzado, además, nuevos ataques contra 'objetivos hostiles' en el estrecho de Ormuz", señala Barbara Lambrecht. Y el viernes, rebeldes hutíes en Yemen reivindicaron ataques en una provincia rica en petróleo, lo que alimenta el nerviosismo de los inversores

"En última instancia, todo sigue siendo incierto", considera Lambrecht

Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, habla de un "mercado nervioso ante la llegada del fin de semana"

Paralelamente, las importaciones chinas de crudo "siguen más de 3 millones de barriles diarios por debajo del nivel observado antes de la guerra", a pesar de un ligero aumento en el mes de julio, señala la analista

La debilidad de estas compras de crudo sigue siendo un factor muy importante para frenar la subida de los precios del petróleo

Sin embargo, significa que hay pocas probabilidades "de que China aumente sus exportaciones de productos refinados" de forma inmediata, según Rasmussen. Eso refuerza el riesgo de precios elevados en los productos petroleros derivados, como la gasolina