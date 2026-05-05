El petróleo vuelve a bajar en un mercado que apuesta al desbloqueo del estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo cayeron el martes en medio de expectativas de un desbloqueo del estrecho de Ormuz tras el anuncio de que dos buques comerciales atravesaron el paso marítimo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio perdió 3,99% hasta 109,87 US$.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en junio, cedió 3,9% a 102,27 US$.

El ejército estadounidense dijo el martes que estaba listo para retomar "operaciones mayores de combate" en caso de una respuesta iraní a su despliegue en el estrecho de Ormuz, que busca permitir a cientos de navíos bloqueados en el Golfo atravesar el paso.

"No buscamos la confrontación. Pero tampoco se puede dejar que Irán bloquee una vía de navegación internacional a países inocentes", dijo el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Pese a que Irán lo desmiente, Washington dice que dos naves mercantes de bandera estadounidense atravesaron Ormuz el lunes con escolta militar.

La naviera danesa Maersk anunció que uno de sus barcos atravesó el estrecho de Ormuz escoltado por fuerzas de Estados Unidos.

Pero "cualquier alivio" vinculado al paso de ciertos buques a cuentagotas "será temporal", ya que esto no equivale a reanudar un tráfico normal, advierten analistas de ING.

El influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que su país "ni siquiera ha empezado" su pulso con Estados Unidos.

Una nueva escalada y una ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán —que, según Washington, sigue vigente pese a ataques contra los Emiratos Árabes Unidos— podría hacer subir aún más los precios del petróleo.