Un video muestra el momento del choque de un avión de United contra un camión al aterrizar en EE.UU.

NUEVA YORK.- Nuevas imágenes de video difundidas este martes muestran el momento en que un avión de la aerolínea estadounidense United Airlines, con 231 ocupantes a boro, que vuela a muy baja altura, choca contra los cables de luz y el techo de un camión que circulaba por una carretera cercana al aterrizar en el aeropuerto de Newark, cerca de Nueva York.

Como resultado del impacto, el conductor del camión resultó con heridas leves, y se produjeron daños tanto en su vehículo como en el tren de aterrizaje de la nave. El video del interior del camión muestra el momento de pánico que vivió el chofer en el hecho ocurrido este domingo.

New footage shows the moment a United Airlines plane collided with a light pole and a truck while landing at Newark Liberty International Airport.



The Boeing 767 was traveling at about 160 mph when it made contact.



Air traffic controllers say there was a hole in the side of… https://t.co/95QdBrihtK pic.twitter.com/m4BofEwB5d — Collin Rugg (@CollinRugg) May 5, 2026

En un comunicado, United Airlines dijo que prevé “realizar una rigurosa investigación de seguridad de vuelo sobre el incidente”, y que toda la tripulación fue retirada del servicio como parte del proceso.

La aeronave, un Boeing 767-400 que venía de la ciudad italiana de Venecia, pudo aterrizar finalmente sin contratiempos en el aeropuerto internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, y nadie resultó herido a bordo, según funcionarios de la agencia reguladora estadounidense de aviación (FAA).

Una investigación preliminar de la Policía Estatal de Nueva Jersey indicó que el incidente se produjo cuando el avión de United Airlines, con 221 pasajeros y 10 tripulantes, se aproximaba a la pista.

Un neumático de aterrizaje y la parte inferior del aparato golpearon un poste y el camión repartidor en una autopista próxima a las pistas del aeropuerto.

“El poste impactó luego a un jeep”, que también circulaba por la autopista, señaló la policía.

El conductor del camión fue trasladado al hospital con heridas leves, pero fue dado de alta poco después.

Se observaron daños “menores” en el Boeing 767-400, precisó la autoridad portuaria.

En esta imagen tomada de un video se puede ver a un avión de United Airlines después de chocar con un camión y un poste de luz en una autopista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty Patrick Oyulu - Patrick Oyulu

El servicio en el aeropuerto se reanudó rápidamente con normalidad después de que empleados revisaran minuciosamente la pista en busca de posibles restos.

Chuck Paterakis, vicepresidente de la empresa panadera H&S Bakery, a la que pertenece el camión implicado, aseguró en un mensaje que su chofer estaba “bien” tras sufrir pequeños cortes.

Paterakis también dijo a la cadena ABC que todos los implicados en el incidente tuvieron muchísima suerte “porque podría haber ocurrido lo contrario de lo que pasó, y una pequeña ayuda de Dios fue de gran valor esta noche para todos los que iban en el avión y el conductor”.

La Administración Federal de Aviación anunció la apertura de una investigación.

Agencias AFP y AP