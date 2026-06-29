El polaco Lewandowski es nuevo jugador del Chicago Fire de la MLS

El Chicago Fire anunció este lunes la llegada del estelar delantero polaco Robert Lewandowski, uno de los mayores fichajes de los últimos años de la liga norteamericana (MLS).

El ariete, de 37 años, aterriza libre después de cuatro temporadas con el Barcelona y se comprometió con el Chicago Fire hasta el final de la campaña 2027-2028.

Lewandowski y el francés Antoine Griezmann, nuevo líder del Orlando City, son los mayores nombres que se sumarán a la MLS cuando termine el receso por el Mundial de Norteamérica 2026.

Ambos, junto a otras figuras como el surcoreano Song Heung-Min (Los Angeles FC), tratarán de desbancar del trono de la liga a Lionel Messi y su Inter Miami, los vigentes campeones.

Lewandowski, que en agosto cumplirá 38 años, es la mayor apuesta realizada por el Chicago Fire para regresar a sus lejanos tiempos de gloria.

Esta franquicia conquistó su único título en 1998, en su temporada de debut en la MLS, y luego perdió las finales de 2000 y 2003.

Las negociaciones entre ambas partes se desarrollaban desde hace semanas, después de que Lewandowski confirmara en mayo su salida del Barcelona.

El exdelantero del Bayern Munich conquistó con el club azulgrana tres títulos de liga, incluido el de la pasada temporada, además de una Copa del Rey (2025) y tres Supercopas de España (2023, 2025 y 2026).

Su registro goleador fue de 119 goles en 191 partidos en un equipo que encontró en graves problemas deportivos y financieros y al que contribuyó a devolver a la cima del fútbol español.