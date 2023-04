El policía que se reencontró con el ‘niño’ al que había salvado 12 años antes

escuchar

El pasado miércoles, un agente del condado de Anne Arundel, en Maryland, se reencontró con un adolescente al que le salvó la vida hace 12 años, cuando el entonces pequeño, que tenía apenas 14 meses, había estado a punto de morir al caer a una piscina. A pesar de la falta de signos vitales, el oficial logró reanimarlo. Desde ese momento no habían tenido contacto, por lo cual su reunión fue “emocionante”, según consideró el policía.

En julio de 2011, el entonces detective Walter Sweeney atendió el reporte de ahogamiento de un bebé en Severn, que estaba inconsciente. En una respuesta rápida, le practicó varias técnicas de reanimación y logró salvarlo. “Estaba azul, las yemas de sus dedos y sus labios eran azules. Le di un par de palmadas en la espalda. Antes de que pudiera comenzar la reanimación cardiopulmonar (RCP), le hice compresiones en el pecho. Comenzó a escupir un poco de agua, a respirar de nuevo y a regresar a su color”, recordó el agente para WBAL TV.

El oficial y el joven no habían tenido contacto desde hace más de 10 años Facebook/Anne Arundel County Police Department

Luego de unas semanas del incidente, Carolyn Henegar, la madre del bebé, llevó a su hijo a conocer al hombre que lo salvó de la muerte. Se tomaron una foto en la comisaría y no volvieron a tener contacto, hasta este miércoles. Los oficiales señalaron en un comunicado no era común que los agentes se reunieran con las personas a quienes ayudan con su labor, por lo cual este caso es especial.

Semanas después del ahogamiento, la madre llevó a su bebé a la estación de policías y le tomó una fotografía junto a su salvador Facebook/Anne Arundel County Police Department

Matthew, que ahora tiene 12 años, ha mantenido vivo este recuerdo a través de su mamá, quien todavía le agradece al oficial. “Significa todo. Sin él no lo tendría. Hablamos de eso todo el tiempo. Siempre estaremos agradecidos”. Por su parte, el adolescente declaró: “Me dijeron que me caí en la piscina y que me practicó RCP. Creo que es genial conocer al hombre que me salvó la vida después de 12 años”. Sweeney aseguró que “volvió a emocionarse” durante el encuentro.

La reunión reciente ocurrió luego de que Lynda Henegar, abuela de Matthew, se contactara con la policía tras ver una publicación en Facebook, donde anunciaban el ascenso de Sweeney.

La madre del adolescente mostró su gratitud al oficial, luego de 10 años del rescate Facebook/Anne Arundel County Police Department

¿Qué hacer cuando un niño cae al agua?

WebMD, una organización especialista en salud y bienestar, explica cómo deben reaccionar los padres si un menor cae al agua. Si se está en un lugar público o monitoreado por salvavidas, lo mejor es llamar su atención inmediatamente, dado que cuentan con los conocimientos de reanimación RCP en caso de ser necesario.

Si eso no ocurre, hay que sacar del agua al menor con urgencia y verificar que respire y esté consciente. Si está ahogado, se aconseja dar unas palmadas en la espalda. Esto ayuda a sacar el agua de sus pulmones.

Cualquier persona que haya estado en condiciones peligrosas deberá ser trasladada a un hospital, dado que pueden aparecer problemas de ahogamiento tardío o secuelas, incuso si los pequeños se muestran aparentemente bien en un primer momento.

