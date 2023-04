Tiene 51 años y paga 725 dólares para vivir en una minicasa sin desperdicio alguno

escuchar

Después de pasar por un divorcio, una mujer de Colorado, Estados Unidos, decidió cambiar radicalmente su estilo de vida y construyó su propia casa rodante con detalles de lujo, como una bañera de hidromasaje, mesadas de granito, un vestidor y una cama king-size, por la que paga US$750 mensuales.

Cuando Jen Gressett y su esposo se separaron, en 2018, vivían en una casa de más de 3000 pies cuadrados (278,7 metros cuadrados) con cuatro habitaciones. Ahora, ella le dio un cambio radical a su residencia y mide menos de una quinta parte que la anterior. “En total, me costó alrededor de US$175,000 construir la casa, lo que incluyó la estructura prefabricada, los costos de mano de obra y materiales”, relató la mujer para el sitio de CNBC, en su segmento Make It.

La minicasa sobre ruedas con exquisitos detalles de lujo y confort

Aunque Gressett admitió que gastó casi el doble de lo que había presupuestado inicialmente, debido al retraso de suministros y aumento de costos por la pandemia, está segura de que tomó una buena decisión: “Fue menos que las casas tradicionales que había visto inicialmente”, escribió. Después de varios meses de trabajo, en enero de 2021, por fin pudo mudarse a su nuevo hogar.

“Podría vivir aquí para siempre”, compartió en su reflexión. “Me ha dado la opción de vivienda asequible que necesitaba, además del lujo que siempre quise (...). Y lo que es más importante, tengo la opción de llevar mi casa adonde quiera y cuando quiera”, sumó.

La mujer paga US$725 al mes en costos de vivienda para cubrir un espacio de estacionamiento en el patio trasero de alguien, internet, agua y electricidad.

¿Cómo vivir en espacios tan pequeños?

“Me encanta cocinar y entretener, por lo que era fundamental que mi cocina fuera el centro de mi hogar”, contó Gressett en su testimonio. A través de su cuenta de Instagram @trailheadtiny suele publicar algunos consejos sobre el estilo de vida en espacios pequeños a una comunidad de más de 166 mil personas.

Desde enero de 2021, Jen Gressett comenzó a vivir en su nuevo hogar @trailheadtiny / Instagram

“La luz natural y el espacio para el arte añaden armonía y equilibrio”, aseguró Gressett, que en un principio no estaba tan convencida de querer vivir en una casa sobre ruedas, pero ahora no puede imaginarse sus días de otra manera.

Como parte de las técnicas para aprovechar cada centímetro del espacio instaló armarios extraíbles en la cocina y debajo de la escalera hay múltiples compartimentos, así como dentro de los armarios. Igual hay una regla principal: “No compro nada, a menos que sepa exactamente dónde lo voy a poner”.

¿Por qué elegir una minicasa?

“Quería cambiar de aires, pero las casas en venta en mi zona escapaban a mi presupuesto, así que tuve que ser creativa. Cuando vi en las redes sociales una tendencia de casas diminutas, me quedé intrigada y decidí ponerme manos a la obra”, narró Gressett. “Este es el lugar más pequeño en el que he vivido. Por suerte, tuve un gran arquitecto que me ayudó a maximizar el espacio”, compartió.

La tendencia a la cual se refiere se llama tiny houses, un movimiento de personas que buscan habitar en casas que abarcan una superficie reducida y generalmente se construyen sobre plataformas que permiten su traslado de forma fácil. Además, promueven el respeto al medioambiente porque se busca el aprovechamiento de los recursos naturales y contaminar lo menos posible.

