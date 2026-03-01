El portaviones USS Abraham Lincoln no fue impactado por misiles iraníes, dice el Pentágono

El Pentágono negó el domingo que misiles balísticos de Irán hayan impactado al portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo, desmintiendo así las afirmaciones de los Guardianes de la Revolución iraníes.

"Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron", señaló el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en su cuenta en X.

"El Lincoln sigue enviando aeronaves en apoyo de la campaña implacable del Centcom para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní", agregó.

Más temprano, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, aseguraron que el USS Abraham Lincoln "fue impactado por cuatro misiles balísticos", según un comunicado difundido por medios locales.

"La tierra y el mar se convertirán cada vez más en cementerio de los agresores terroristas", advirtió el texto.

El USS Abraham Lincoln, de propulsión nuclear, llegó a la región del Golfo a finales de enero con su grupo aeronaval.

Es uno de los dos portaviones estadounidenses presentes en la región. El USS Gerald Ford navega en el Mediterráneo.

El Centcom también dijo el domingo que hundió un buque de la flota de Irán.

"Una corbeta iraní de clase Jamaran fue alcanzada por las fuerzas estadounidenses al comienzo de la operación Furia Épica", declaró en un comunicado en X.

"El buque se está hundiendo actualmente en el golfo de Omán, junto a un muelle de Chabahar", ciudad portuaria en el extremo sudeste de Irán, precisó.