El secretario de Defensa de Trump citó un supuesto versículo bíblico, pero era un fragmento de Pulp Fiction

A más de 45 días del comienzo de la guerra en Irán luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el régimen, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, leyó una adaptación de un fragmento de la película Pulp Fiction durante una ceremonia religiosa organizada por el Pentágono el miércoles. El funcionario buscó homenajear a un equipo de rescate que operó en Medio Oriente con un texto que presentó como derivado de un versículo bíblico.

Según explicó, se trataba de una versión elaborada por miembros de la misión Sandy One, a la que denominaron “CSAR 25:17”, en alusión al pasaje de Ezequiel 25:17. Sin embargo, el contenido correspondía en gran parte al monólogo del guion de Quentin Tarantino para el personaje interpretado por Samuel L. Jackson en el film. Antes de la lectura, Hegseth pidió a los asistentes que rezaran.

El momento en el que Hegseth cita el fragmento de Pulp Fiction.

Su oración incluyó, entre otras modificaciones al guion de Tarantino, frases sobre el camino de un aviador caído —en alusión a los pilotos que fueron rescatados por el ejército estadounidense tras ser derribados en Medio Oriente— y la tiranía de los hombres malvados. El texto, pronunciado en el edificio del Pentágono, prometió “una gran venganza” y “furiosa ira” contra quienes intentaron destruir a sus hermanos. El discurso también reemplazó el nombre de Dios por el nombre clave de la misión militar en el cierre del párrafo.

La escena de Pulp Fiction, tomada como inspiración en CSAR 25:17, se traduciría al español afirmando algo cercano a:

“El camino del hombre justo está acechado por todos lados

Por las iniquidades de los egoístas

Y la tiranía de los hombres malvados

Bendito sea aquel que, en nombre de la caridad y la buena voluntad

Guía a los débiles a través del valle de la oscuridad

Porque él es verdaderamente el cuidador de su hermano

Y aquel que encuentra a los niños perdidos

Y descargaré sobre ti

Gran venganza y furiosa ira

Sobre aquellos que intenten corromper y destruir a mis hermanos

Y sabrás que mi nombre es el Señor

Cuando desate mi venganza sobre ti“

Hegseth citó, casi exactamente, la cita de Pulp Fiction. SAUL LOEB - AFP

Más allá de esas adaptaciones, el pasaje coincidió casi en su totalidad con el monólogo popularizado por la película, que utiliza una versión libre —y en gran parte ficticia— del versículo bíblico.

De acuerdo con el medio estadounidense Variety, Tarantino extrajo, a su vez, el versículo falso de una película japonesa sobre artes marciales del año 1973. Aquella obra, titulada Bodyguard Kiba, ya contenía la atribución errónea a Ezequiel. El texto bíblico original, en cambio, versa:

Así ha dicho Jehová el Señor: Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo, y se vengaron de ellos;

Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré; desde Temán hasta Dedán caerán a espada.

Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira; y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor.

Así ha dicho Jehová el Señor: Por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades;

Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar.

Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira; y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga mi venganza en ellos.