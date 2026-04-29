El precio de petróleo toca su pico desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio

La tensión en el mercado petrolero se incrementó el miércoles ante la perspectiva de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios del crudo a los niveles que alcanzó al comienzo de la guerra en Oriente Medio.

El barril de West Texas Intermediate, con entrega en junio, se disparó un 6,96 %, hasta los 106,88 dólares.

El Brent del mar del Norte, con entrega en el mismo mes, subió un 6,09 % hasta los 118,03 dólares.

Al principio de la sesión, llegó hasta los 119,76 dólares, el precio más alto registrado durante los dos meses de crisis en Oriente Medio. Incluso alcanzó un récord desde mediados de 2022, provocado entonces por la invasión rusa de Ucrania.

Según un alto cargo de la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, asomó ante dirigentes del sector petrolero que el bloqueo de los puertos de Irán podría prolongarse "varios meses" de ser necesario.

En ese caso, "el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz también debería prolongarse", señala Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

"El mercado está cada vez más convencido de que no habrá ni una paz rápida y duradera, ni una reapertura inmediata del estrecho de Ormuz", añade.

Antes del conflicto, alrededor del 20% del petróleo y el gas que se consumen en el mundo transitaban por este estrecho corredor.

Los últimos datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA) revelaron el miércoles que las exportaciones de crudo del país alcanzaron un récord histórico la semana pasada.

Durante el periodo de siete días que finalizó el 24 de abril, se exportaron 6,4 millones de barriles diarios, más de 14 millones si se suman los productos petrolíferos refinados.