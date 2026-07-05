El principal evento del 4 de julio en Washington es evacuado por amenaza de tormenta

El multitudinario evento del 4 de julio en el National Mall de Washington fue evacuado este sábado debido a una fuerte tormenta que se aproximaba, informaron periodistas de la AFP.

Unas horas antes del discurso previsto del presidente Donald Trump, fuertes ráfagas de viento azotaron el lugar y relámpagos cruzaron el cielo, lo que llevó a las autoridades a ordenar a las personas presentes que buscaran refugio.

"Por su seguridad, se instruye a todos los asistentes a evacuar inmediatamente", anunciaron oficiales. La multitud empezó a dirigirse hacia las salidas para buscar cobijo en museos cercanos y edificios gubernamentales.

Pero pronto estalló el caos cuando parte del público creyó que el lugar había sido reabierto. Algunos se abalanzaron hacia los controles de seguridad, gritando "¡A la carga!" o "¡Trump! ¡Trump!".

En otros puntos, las autoridades seguían intentando convencer a la gente de que se retirara.

"Cuando hay relámpagos a menos de tres millas (5 km), la evacuación es obligatoria", dijo un agente del Servicio Secreto a una familia.

Un grupo de más de 100 personas cerca del escenario se negó a irse, coreando "¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos!".

La policía, haciendo sonar silbatos, se abalanzó poco después sobre quienes se resistían, obligándolos a abandonar la zona.