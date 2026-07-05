Quién gana el partido de México vs. Inglaterra, según la IA y el pronóstico de un modelo matemático
La selección de Javier Aguirre llega con apoyo local y altura ante los dirigidos por Thomas Tuchel; las simulaciones dan ventaja europea
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México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. En ese marco, herramientas de inteligencia artificial pronosticaron que el conjunto europeo tiene más chances de clasificar a los cuartos de final con un trámite ajustado.
México vs Inglaterra: qué pronostican Gemini, ChatGPT y Claude para los octavos del Mundial 2026
Gemini y Claude, dos plataformas de inteligencia artificial, pronosticaron que los ingleses son los favoritos en la llave de octavos de final y tienen más probabilidades de ganar. Sin embargo, ChatGPT puso a los mexicanos como candidatos por distintos factores.
Gemini ve favorita a Inglaterra por plantel y valor de mercado
Señala a Inglaterra como principal candidata al triunfo. La plataforma justificó esta postura en la profundidad de la plantilla inglesa y su superioridad en el valor de mercado.
Además, destacó la experiencia de los jugadores ingleses en ligas de élite. Según la herramienta, este factor permite una gestión eficiente tanto de la fatiga como de los momentos críticos durante el juego.
ChatGPT destaca a México por la localía y la altura en Ciudad de México
Por el contrario, esta plataforma otorgó ventaja a la selección mexicana. Resaltó el impacto del apoyo local en el Estadio Ciudad de México y la adaptación necesaria a la altitud.
A su vez, enfatizó que el ritmo intenso de México puede neutralizar la técnica inglesa. Incluso, el entrenador Thomas Tuchel reconoció la altitud como un obstáculo relevante para sus dirigidos.
Claude inclina el pronóstico hacia Inglaterra por Kane, Bellingham y el talento individual
Coincidió con la postura de Gemini y colocó a Inglaterra como favorita. Su análisis se centró en el talento individual de figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.
El modelo subrayó la capacidad resolutiva de los atacantes ingleses en jugadas aisladas. Según esta IA, los ingleses superan a México en escenarios de equilibrio táctico durante los 90 minutos.
Quién ganará entre México e Inglaterra, según un modelo matemático
Una herramienta matemática de LA NACION realizó un millón de simulaciones sobre el cruce entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo. Los datos resultantes posicionan a Inglaterra con una probabilidad de victoria del 50,4%.
En tanto, México cuenta con un 18,9% de posibilidades favorables según la proyección numérica. Por su parte, la opción del empate posee un margen de 30,7%.
Asimismo, la herramienta resaltó que el resultado más probable es que gane el conjunto europeo por 1-0.
Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de superar 2-0 a Ecuador en dieciseisavos de final. Por su parte, en la misma instancia, los de Tuchel vencieron 2-1 a RD Congo tras comenzar en desventaja.
México vs Inglaterra: horario, estadio y transmisión por TV en Estados Unidos
El cotejo entre México e Inglaterra tendrá lugar el domingo 5 de julio. Según el calendario oficial de la FIFA, la organización programó el inicio del encuentro para las 18 horas de Ciudad de México. En tanto, en Estados Unidos comenzará a las 17 hs PT/ 18 hs MT/ 19 hs CT/ 20 hs ET. El duelo se desarrollará en el Estadio Azteca.
La transmisión del partido se podrá ver a través de diferentes señales. Telemundo emitirá el contenido en idioma español, mientras que FOX lo hará en inglés.
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