Un padre fundador vs. un niño caprichoso

NUEVA YORK. – El otro día me encontré observando los dientes de George Washington.

No eran de madera, como cuenta la leyenda. En un viaje a Mount Vernon, lugar que, por alguna razón, nunca había visitado de adulta, a pesar de que mi ciudad natal lleva su nombre, descubrí que su dentadura postiza con resorte estaba hecha de dientes humanos, de caballo y de vaca. Washington siempre temía que se le salieran los dientes. Esa dentadura le causaba un dolor constante. Pero el Padre de la Patria no se quejaba, a diferencia del llorón que tenemos ahora.

“No puedo imaginar dos seres humanos más diferentes que George Washington y Donald Trump”, me dijo Ron Chernow, biógrafo de nuestro primer presidente y ganador del Premio Pulitzer, con motivo de la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, que Trump ha secuestrado.

“Washington era discreto, reservado y cortés; evitaba cualquier tipo de espectáculo, ostentación o autopromoción”, dijo Chernow. “Donald Trump, en cambio, no para de alardear, presumir y autopromocionarse, algo que, creo, habría sido completamente ajeno a George Washington y totalmente contrario a su idea de cómo debe comportarse un servidor público”.

Trump durante un discurso en el Mount Rushmore National Memorial ap - AP

Resulta esclarecedor repasar la vida del hombre que se negó a ser rey ahora que tenemos a un hombre que se cree rey. El lunes, al firmar un memorándum presidencial, Trump dijo: “Nos regimos con sentido común, en gran medida”. La palabra es “gobernar”, señor presidente, no “regir”.

Hablando del calor sofocante de este fin de semana, Trump alardeó de su discurso del Día de la Independencia en el National Mall: “Voy a dar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa”.

El héroe que comandó el Ejército Continental protegía la naciente democracia, consciente de su fragilidad. El cadete Espolones Óseos la erosiona maliciosamente, viéndola como un obstáculo para su sed de poder ilimitado y su afán de lucro.

Washington era admirado por muchos por ceder el poder que podría haber conservado. Trump es vilipendiado por muchos por arrebatar un poder que no le corresponde. Uno era metódico y juicioso, con la intención de consultar al Senado incluso más de lo que este deseaba. El otro se deja llevar por caprichos, apropiándose de poderes legislativos en materia de aranceles y guerra. Washington, como presidente, evitó activamente interferir en las elecciones al Congreso. Trump se entromete en las primarias para vengarse y poner a prueba la lealtad.

Retrato de George Washington Enciclopedia Británica

John Adams elogiaba a Washington por su autocontrol, una cualidad ajena a Trump.

Uno era modesto, como se refleja en el mobiliario refinado pero decididamente discreto de Mount Vernon. El otro es megalómano, como lo demuestran los deslumbrantes adornos dorados que adornan el Ala Oeste y su desmesurado salón de baile, que eclipsaría una Casa Blanca que debía contrastar con los extravagantes palacios de Europa.

Uno es famoso por no mentir. El otro es famoso por no poder dejar de mentir.

Prácticamente lo único que tienen en común es que el mito de Washington lo tiene talando un cerezo. Y Trump podría querer hacer lo mismo con algunos de nuestros cerezos históricos, al usurpar el Parque East Potomac para instalar un lujoso campo de golf.

Chernow reflexionó sobre las asombrosas estafas de Trump durante su mandato. En el primer año de su segundo mandato, Trump recaudó 1400 millones de dólares con sus inversiones en criptomonedas. (Hizo una fortuna, aunque la criptomoneda que promocionó entre sus seguidores vale ahora muchísimo menos que cuando asumió el cargo). En total, su primer año en el cargo le reportó al menos 2200 millones de dólares. “George Washington era un hombre de una integridad intachable –no hubo ni el más mínimo indicio de escándalo durante su presidencia– y siempre se mostró muy reacio a aceptar cualquier tipo de regalo porque temía que la gente lo interpretara como un soborno”, dijo.

George Washington se convirtió en el primer presidentes de Estados Unidos en 1788

Washington lo pensó mucho antes de aceptar hebillas de zapatos de David Humphreys, su ayudante de campo durante la Guerra de Independencia y redactor de discursos durante su presidencia.

Trump es un experto en el quid pro quo. El miércoles realizó su primer vuelo en el Qatar Force One, con su biblioteca simulada y sillones de masaje. (Piensa quedarse con el avión cuando se vaya, si es que alguna vez se va).

Cuando le preguntaron a Trump el año pasado cómo podía burlarse de la Constitución y aceptar semejante emolumento de un gobierno extranjero, respondió con despreocupación: “Podría ser un tonto y decir: ‘Oh, no, no queremos un avión gratis’”.

“Trump puede ganar muchísimo dinero con criptomonedas y tokens virales, y no hay nada en la Constitución que lo impida específicamente, salvo el propio sentido de la vergüenza y la integridad del presidente, y parece que estos no se aplican con mucha fuerza a nuestro presidente”, dijo Chernow. “Trump es muy bueno encontrando resquicios en el sistema. Parece tener un sexto sentido.

Banderas estadounidenses plantadas frente a un enorme cartel de Donald Trump en el Departamento de Trabajo, en el marco de los festejos del 250 aniversario de EE.UU. JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Nuestros fundadores estaban muy preocupados por el futuro surgimiento de un demagogo”, dijo Chernow. “Su temor era lo que en el siglo XVIII se llamaba el hombre a caballo: la idea de que, tras una revolución sangrienta, el general victorioso aprovecharía la victoria para obtener poder y convertirse en dictador”.

Washington amaba a sus caballos, pero quería ser agricultor, no monarca.

“El pueblo estadounidense estaba dispuesto a confiarle un gran poder porque no parecía estar ambicionándolo”, dijo Chernow. “Actuaba por sentido del deber y del servicio, y, en todo caso, se sentía agobiado por los poderes que asumía”. Durante los ocho años de la Guerra de Independencia, solo pudo regresar a Mount Vernon tres veces.

Chernow confesó estar preocupado. “Mi mayor temor en este momento es que olvidemos quiénes somos como pueblo, porque la democracia no se trata solo de crear instituciones y principios, sino también de seguir ciertas costumbres y tradiciones que se han desarrollado con el tiempo. Estas comenzaron con George Washington, quien estableció un modelo de comportamiento presidencial: que el presidente debía ser amable y digno, cortés y humilde, sincero y responsable. Poseía una gravedad y dignidad naturales que, en mi opinión, son esenciales para el cargo. Y ahora tenemos un presidente que, sospecho, probablemente nunca ha leído un libro de historia”.

Imágenes del nuevo "pasaporte patriota" de EE.UU. con el retrato del presidente Donald Trump Instagram/@whitehouse

El historiador –cuya biografía de Alexander Hamilton sirvió de base para el fenómeno musical– también culpa a los estadounidenses por haber descuidado el aprendizaje sobre el milagro que Washington y los demás fundadores concibieron, un milagro que ahora está en peligro.

“No se les puede explicar que el sistema que crearon los fundadores está siendo pisoteado si no tienen una noción básica de cuál era el propósito original”, afirmó. “Por eso la memoria es tan importante”.

La guardiana de la memoria de Mount Vernon es la joven y brillante historiadora Lindsay Chervinsky, directora ejecutiva de la Biblioteca Presidencial George Washington.

Me ofreció una visita guiada donde pude ver las notas de Washington sobre su visita al Senado; una de sus tiernas cartas de amor a Martha, y la receta de Martha para el “cherry bounce”, el cóctel favorito de su esposo: una potente mezcla de cerezas, brandy francés, azúcar blanca, canela, clavo y nuez moscada.

Chervinsky ha intentado mantener una actitud positiva con motivo del semicincuentenario de la nación.

“Cuando me preguntan qué pensaría Washington hoy, mi primera reacción es que hay muchas cosas que le decepcionarían, y muchas otras que le resultarían muy familiares, aunque no ideales", dijo. “Pero creo que el sentimiento predominante sería de alegría por el hecho de que la nación siga aquí, porque la mayoría de las repúblicas no duran tanto, y él lo sabía".