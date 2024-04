El polémico fallo que hará que una ciudad de EE.UU. se divida en dos: “Queremos algo mejor”

Escuchar

Estados Unidos tendrá una nueva ciudad: St George, ubicada en el estado de Louisiana. Todo comenzó hace más de una década con el pedido de un grupo de ciudadanos de Baton Rouge, que solicitaban la creación de un nuevo distrito escolar. Poco a poco, el conflicto comenzó a escalar, hubo junta de firmas, elecciones y varias trabas en tribunales menores. Finalmente, un fallo de la Corte Suprema de Justicia local marcó el nacimiento de esta nueva localidad.

En 2019 la decisión llegó a las urnas y ganó, pero un recurso judicial frenó todo Facebook.com/ St. George, Louisiana

Según consignó New York Post, “un grupo de blancos ricos de Louisiana” inició la promoción de un nuevo distrito escolar. Como eso no funcionó, la idea creció hasta convertirse en el plan de tener una ciudad propia. En 2015, juntaron firmas para someter a votación la propuesta de fundación de St. George, pero no consiguieron el número necesario.

Lejos de resignarse, volvieron a intentarlo cuatro años más tarde. En esa ocasión, lograron lo que buscaban y pudieron dirimir en las urnas la creación de una ciudad. No solo eso, sino que también ganaron la votación. Sin embargo, la Justicia antepuso un recurso que mantuvo la situación estancada en una batalla judicial, debido a que consideraban que el proyecto era financieramente inviable.

El fallo de la Corte Suprema de Louisiana que originó una nueva ciudad: St. George

La lucha judicial terminó el viernes 26 de abril de 2024, cuando la Corte Suprema de Louisiana sostuvo que los tribunales inferiores no tenían razón con los cálculos económicos que había analizado. Por lo tanto, falló a favor de la creación de St. George, una nueva ciudad que tendrá casi 100 mil habitantes. Este número la coloca entre las más grandes de Louisiana, junto a Lafayette y Lake Charles.

La alcaldesa de Baton Rouge se mostró decepcionada por la medida Facebook.com/ Mayor-President Sharon Weston Broome

Durante una conferencia de prensa ese mismo viernes, la alcaldesa de Baton Rouge, Sharon Weston Broome, sostuvo que se encontraba decepcionada por el fallo de los tribunales, pero afirmó que, de todas maneras, planea cooperar con los líderes de St. George. En ese sentido, señaló que trabajará en los próximos días para “determinar el mejor curso de acción”.

“Mi objetivo desde el principio siempre fue abogar por un Baton Rouge unido”, lamentó Broome, aunque insistió que está comprometida en ayudar a los residentes de St. George. La alcaldesa deberá someter su cargo a elecciones este mismo año durante el otoño boreal, cuando buscará su tercer mandato, el último permitido por la ley.

La conformación de St. George, la nueva ciudad en Louisiana

El medio The Advocate consignó que el portavoz de St. George, Andrew Murrell, expresó su deseo de trabajar en una transición ordenada para armar esta nueva ciudad. El gobernador del estado, Jeff Landry, es el encargado de nombrar a un alcalde interino y cinco miembros del consejo, quienes tomarán las medidas para el reordenamiento. Cuando esto concluya, se votarán democráticamente nuevas autoridades.

El vocero de la nueva ciudad, Andrew Murrell, desestimó las denuncias de racismo Facebook.com/ St. George, Louisiana

Por el momento, la flamante ciudad continuará usando los servicios del departamento de bomberos y la oficina del sheriff de Baton Rouge. “Es la culminación de más de 13 años de voluntarios, trabajo duro, dedicación y donaciones. Dedicamos nuestro tiempo y dinero en audiencias judiciales. Realmente es la culminación para los que quieran algo mejor”, comentó Murrell.

Según el medio, hay opositores a St. George que argumentaron que el movimiento “era inherentemente racista, ya que busca retirar los dólares de los impuestos de una parte blanca y rica de una ciudad mayoritaria negra”. Murrell desestimó el argumento y dijo que no fue probado. “Creo que es una falta de respeto hacia las minorías decirles que St. George es racista porque queremos algo mejor”, sostuvo.

LA NACION