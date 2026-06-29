El regreso de la selección de Irán a su país se retrasa al martes

El vuelo de regreso de la selección de Irán, que abandonará su campamento base de Tijuana, en México, tras haber sido eliminada en la primera fase del Mundial 2026, ha sido retrasado del lunes al martes, según un responsable del equipo.

Inicialmente previsto para el lunes a las 18.00 locales (01.00 GMT del martes), el vuelo de la delegación iraní fue pospuesto al martes por la mañana, indicó a la AFP el jefe de prensa del Team Melli sin precisar el motivo del retraso.

Irán terminó tercero del Grupo G, pero se quedó a las puertas de clasificarse para los dieciseisavos de final, en esta Copa del Mundo de nuevo formato en la que los ocho mejores terceros se clasificaban para la siguiente ronda del torneo.

Su participación, no obstante, estuvo también marcada por las tensiones con Estados Unidos, en plena guerra en Oriente Medio.

Nunca antes un país anfitrión de un Mundial había estado en conflicto abierto con una nación participante y la participación del Team Melli en el torneo estuvo en duda hasta el último momento, después de cambiar de campamento base de Tucson, Arizona, a Tijuana, México.

Estados Unidos se negó después a conceder visados a una docena de miembros de su cuerpo técnico, entre ellos el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, antiguo miembro de los Guardianes de la Revolución, una organización considerada terrorista por Washington.

Irán también criticó con dureza las condiciones de acogida en territorio estadounidense, donde disputó sus tres partidos (los dos primeros en Los Ángeles, el último en Seattle), protestando en particular por el hecho de que su selección solo fue autorizada a llegar a Estados Unidos la víspera de sus dos primeros encuentros, pese a ser la norma habitual en la competición.

Para el último partido en Seattle, sin embargo, las autoridades estadounidenses permitieron a los iraníes desembarcar dos días antes de enfrentarse a Egipto, pero los jugadores y el cuerpo técnico tuvieron que regresar a Tijuana inmediatamente después del final del encuentro.