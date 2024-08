El requisito clave para conseguir gratis una comida King Jr. en Burger King

Escuchar

Una vez que comienzan las clases, el día a día se convierte en listas interminables de tareas, compras de útiles y planificación de comidas. En ese contexto, Burger King celebra el regreso a la escuela con una oferta especial de comidas gratis para niños.

Hasta el 25 de agosto, los miembros del programa Burger King Royal Perks pueden recibir una comida King Jr. sin costo adicional. Esta comida incluye tres opciones principales: una hamburguesa, una hamburguesa con queso o nuggets de pollo, acompañadas de una guarnición como papas fritas, aros de cebolla o puré de manzana. Además, viene con una bebida a elección y un juguete.

Para disfrutar de esta promoción, solo se necesita hacer un pedido a través de la app o el sitio web de Burger King e incluir el menú King Jr. en el carrito (Archivo)

Cómo conseguir la promoción de King Jr. en Burger King

Para disfrutar de esta promoción, solo se necesita hacer un pedido a través de la app o el sitio web de Burger King e incluir el menú King Jr. en el carrito. Sin embargo, hay un requisito: se debe gastar al menos 10 dólares para aprovechar esta oferta.

Con su menú económico y la oferta Your Way Deal por US$5, se puede obtener suficiente comida para toda la familia y alcanzar fácilmente ese mínimo. Además, es una excelente oportunidad para probar los nuevos platos picantes del menú, si aún no se hizo.

Esta oferta de regreso a clases está disponible en los Burger King participantes de todo el país, informa All Recipes.

Muchas cadenas de comida rápida como Taco Bell y Jimmy John’s han lanzado menús más económicos, ofreciendo más valor por el dinero pagado. Otro de los restaurantes preferidos de los estadounidenses también introdujo una nueva promoción para hacer más llevadera la temporada de regreso a clases, pero también existe la posibilidad de preparar viandas saludables en casa.

