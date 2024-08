Una por una, las nueve grandes cadenas que tienen importantes ofertas en sus comidas en EE.UU.

Escuchar

Los ciudadanos en Estados Unidos han soportado niveles de inflación al que no están acostumbrados, especialmente en el rubro de alimentos y en los restaurantes todo fue un poco más agudo. De hecho, algunos consumidores se han molestado por los aumentos de precios en muchas cadenas y tanto, que dejaron de visitar los autoservicios.

Sin embargo, según CBS News, restaurantes como Burger King, McDonald’s y Wendy’s han decidido tomar decisiones rápidas y certeras, por lo que lanzaron ofertas de menús baratos con la esperanza de volver a captar a los clientes perdidos.

Ofertas en Burger King

En junio, la empresa conocida por crear la Whopper y la Stacker comenzó a ofrecer un menú de tan solo cinco dólares para competir con McDonald’s. Este les ofrece a los clientes la opción de elegir uno de tres sándwiches junto con nuggets de pollo, papas fritas y una bebida.

Los creadores de la mítica Whopper, lanzaron un menú económico Foto Instagram @burgerkingarg

Desde la empresa señalaron que este tipo de menú se va a estar ofreciendo en “modo de prueba”. Sin embargo, no dio un plazo exacto para la duración de la oferta.

Ofertas en Chili’s

Hace 4 meses, concretamente en el mes de abril, Chili’s agregó un sándwich de pollo y una hamburguesa con queso a su menú con el precio más bajo. El menú se denomina “3 for Me” e incluye un producto dentro de una gran lista, como hamburguesas, y a eso se le añaden papas fritas y una bebida a elección. El costo es de US$10,99.

Ofertas en Denny’s

El restaurante conocido por el desayuno Grand Slam volvió a traer sus ofertas de cenas durante todo el día por seis dólares desde abril. La oferta consiste en una opción de hamburguesa con queso de un cuarto de libra, bistec frito al estilo campestre, huevos revueltos con queso cheddar o panqueques ilimitados. De momento, no se sabe la vigencia de la oferta.

Ofertas en IHOP

IHOP es otra de las cadenas de restaurantes que ofrece panqueques todo incluido por tan solo cinco dólares hasta el 15 de septiembre inclusive.

La promoción es válida únicamente para clientes que cenan en el restaurante en los locales de Estados Unidos. Los clientes participantes reciben cinco panqueques de suero de leche, seguidos de panqueques adicionales, servidos de a dos, según lo que soliciten sin limitaciones.

La oferta incluye panqueques de forma ilimitada

Ofertas en KFC

Desde abril, KFC lanzó las promociones Taste of KFC. Entre sus ofertas se destacan dos piezas de pollo, puré de papas y salsa, más una galleta por cinco dólares. Otra oferta económica que ofrecen se encuentra los días martes que incluye un balde de ocho piezas de pollo por US$10. Según la empresa, las promociones durarán hasta fines de 2024.

Ofertas en McDonald’s

McDonald´s también se sumó a la contienda y el 25 de junio lanzó un menú temporal con un precio de cinco dólares. Dentro de la oferta se incluye la selección entre un sándwich McChicken, una Hamburguesa McDouble o cuatro nuggets de pollo. La opción elegida se acompaña de unas papas fritas y gaseosa chica.

Ofertas en Starbucks

También en el mes de junio, Starbucks lanzó un menú promocional. Lo denominaron menú de maridaje y les permite a los clientes comprar un café o té caliente (también puede elegirse la variante helada) y un croissant por cinco dólares.

Asimismo, las personas pueden elegir un café o té de tamaño grande con un sándwich de desayuno por seis o siete dólares, según el sándwich. De momento, se desconoce cuando finalizará la oferta de dicho menú.

Ofertas en Taco Bell

En julio, la empresa Taco Bell presentó el Luxe Cravings Box de siete dólares. El menú incluye una Chalupa Supreme, un Beefy 5-Layer Burrito, un Double Stacked Taco, papas fritas, nachos con salsa de queso y una bebida mediana. Desde la empresa afirmaron que es una oferta temporal, aunque no especificaron cuanto tiempo durará.

Ofertas en Wendy´s

En mayo, Wendy’s empezó a ofrecer un desayuno muy económico, concretamente en tres dólares. Este incluye un sándwich de pan inglés con huevo y queso, tocino o salchicha, junto con una guarnición de papas sazonadas. El horario de desayuno comienza entre las 6:30 am y las 8 am (varía de restaurante en restaurante), según el sitio web de Wendy’s. El horario de desayuno termina a las 10:30 am.

LA NACION