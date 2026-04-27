El rey Carlos III llega a EE. UU. para una visita de Estado

El rey Carlos III llegó a Washington el lunes para una visita de Estado destinada a rescatar los deteriorados lazos con el presidente estadounidense Donald Trump, en medio de medidas de seguridad reforzadas tras un ataque durante una cena a la que asistía el mandatario.

Carlos y la reina Camila llegaron a la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, en un avión con la bandera británica, y descendieron por una escalinata cubierta con una alfombra roja para comenzar su visita de cuatro días.

Es el primer viaje del monarca británico a Estados Unidos desde que se convirtió en rey en 2022.

La visita "honrará la relación especial y de larga data entre Estados Unidos y el Reino Unido", dijo el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump y su esposa Melania recibirán al rey y a la reina en la Casa Blanca el lunes, donde los invitarán a tomar el té.

El martes, los Trump se reunirán con Carlos y Camila en el Despacho Oval y ofrecerán una cena de Estado. Carlos se convertirá además en el primer monarca británico en dirigirse al Congreso desde que lo hiciera su madre, la difunta reina Isabel II, en 1991.

Los reyes llegarán a Nueva York el miércoles, donde recorrerán el monumento conmemorativo del 11-S, antes de partir el jueves hacia Bermudas, en la primera visita de Carlos III a un territorio británico de ultramar como monarca.

El viaje ha generado una polémica. Trump ha arremetido repetidamente contra el primer ministro británico, Keir Starmer, por su oposición a la guerra en Irán, además de las políticas de inmigración y energía de su gobierno.

El presidente estadounidense ha dicho que la visita del rey podría ayudar a reparar las relaciones transatlánticas.

Sin embargo, el escándalo en torno al fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein amenaza con enturbiar la gira, cuidadosamente coreografiada.