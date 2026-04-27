Quién es el hombre que siguió comiendo durante el tiroteo en la gala que encabezó Trump

Michael Glantz fue uno de los pocos invitados, si no el único que decidió quedarse sentado y disfrutar de su ensalada mientras el pánico se apoderaba del Washington Hilton, donde tuvo lugar la cena de corresponsales de la Casa Blanca, interrumpida por un tiroteo que tenía como objetivo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las imágenes de Glantz, una de las principales figuras de la Agencia de Artistas Creativos -entidad que representa a algunos de los talentos más importantes del mundo-, se viralizaron poco después del episodio, que terminó con el arresto de Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años oriundo de Torrance, California.

Aquella grabación muestra cómo el resto de los invitados a la velada se escudan detrás de sus mesas u abandonan el complejo hotelero con premura. Por el contrario, el neoyorquino permanece relajado y observa el escenario, desde donde uniformados que pertenecen a las fuerzas de seguridad vigilan el perímetro.

Quién es el hombre que se quedó comiendo una ensalada durante el tiroteo en la gala que encabezó Trump

En una actitud poco común, la filmación divulgada por CNN lo exhibe llevándose el tenedor a la boca y saboreando la comida que tenía en su plato. En simultáneo, y a su izquierda, puede verse cómo una mujer asoma su cabeza un instante para monitorear la escena y determinar si era seguro o no salir de su escondite.

La actitud de Glantz fue motivo tanto de risas como de debate en redes sociales. Durante una breve entrevista que concedió al diario The New York Times, el protagonista de este particular momento dijo estar acostumbrado a situaciones como la que aconteció el sábado. Según él, son moneda corriente en la Gran Manzana.

“Vivimos con sirenas y actividad todo el tiempo. No me asusté. Había cientos de agentes del Servicio Secreto lanzándose sobre mesas y sillas, y yo quería mirar”, sostuvo. Apodado el “hombre de la ensalada” en plataformas como X y Facebook, respondió a aquellos que le preguntaron por qué no se tiró al suelo.

Michael Glantz, el invitado a la gala de corresponsales de la Casa Blanca que se quedó comiendo una ensalada en medio del tiroteo en el Washington Hilton

“En primer lugar, tengo problemas de espalda. No podía tirarme al suelo, y si lo hacía, iban a tener que traer a alguien para levantarme. Y número dos, soy un maniático de la higiene. De ninguna manera iba a ponerme en el suelo sucio del Hilton con mi esmoquin nuevo. Eso no iba a pasar”, señaló para cerrar.

Cole Tomas Allen, el individuo detrás del ataque

El agresor trabajaba como profesor a tiempo parcial en C2 Education. La compañía lo había distinguido meses atrás como “docente del mes”. También se presentaba como desarrollador de videojuegos.

En un perfil de LinkedIn, se le adjudicaba la autoría del título independiente “Bohrdom”, disponible en la plataforma Steam, cuyo nombre fue registrado como marca en 2018.

Cole Tomas Allen trabajaba como profesor a tiempo parcial en C2 Education y era desarrollador de videojuegos

En el plano académico, el sospechoso cuenta con estudios en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California, de donde egresó en 2017. Posteriormente obtuvo una maestría en informática en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills. Durante su etapa universitaria participó en el desarrollo de un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas, proyecto que fue difundido en un medio local.

Tras su arresto, fue acusado de tres cargos durante su primera comparecencia ante el tribunal en Washington: intento de asesinato del presidente, transporte de un arma de fuego y municiones con la intención de cometer un delito grave y disparo de un arma de fuego durante un delito violento.