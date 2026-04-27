Trump les pidió a Disney y ABC que despidan a Jimmy Kimmel por un chiste sobre Melania antes del tiroteo

WASHINGTON.– La polémica de la Casa Blanca y el mundo del entretenimiento volvió a escalar este lunes, luego de que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, exigiera públicamente a la cadena ABC que tome medidas contra el presentador Jimmy Kimmel por un monólogo emitido días antes de un violento episodio ocurrido en Washington.

A través de un mensaje en la red social X, Melania Trump cuestionó con dureza a la emisora y reclamó una intervención directa de sus directivos. “Ya basta. Es hora de que ABC se posicione. ¿Cuántas veces más permitirá la dirección el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”, escribió la esposa del presidente Donald Trump, en una declaración que rápidamente amplificó el conflicto entre el oficialismo y figuras mediáticas críticas.

Melania Trump reclamó que ABC cancele el programa de Jimmy Kimmel

El origen inmediato de la controversia se remonta a un monólogo emitido el jueves pasado en el programa nocturno del comediante, donde Kimmel ironizó sobre la primera dama al decir que tenía “el aura de una futura viuda”. El comentario, enmarcado en un tono satírico habitual del género, cobró una dimensión mucho mayor luego de que el sábado se produjera un ataque armado en las inmediaciones de una cena con periodistas y dirigentes políticos a la que asistía el propio presidente.

De acuerdo con funcionarios del gobierno estadounidense, el atacante —que portaba armas de fuego y cuchillos— habría tenido como objetivo atentar contra Trump y otros integrantes de su gabinete presentes en el evento.

Si bien no existe evidencia de vínculo directo entre el episodio violento y el contenido del programa televisivo, sectores republicanos retomaron el fragmento del monólogo para denunciar un supuesto clima de hostilidad promovido por voces críticas al mandatario.

🇺🇸 | Jimmy Kimmel: "Nuestra Primera Dama está aquí. Sra. Trump… tiene un brillo como el de una viuda a la que le espera una herencia." pic.twitter.com/D1F8wPpQYJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 27, 2026

En ese contexto, Melania Trump redobló sus cuestionamientos y fue más allá al sugerir que el conductor no debería continuar en pantalla. “Gente como Kimmel no debería tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir el odio”, afirmó, al tiempo que lo calificó de “cobarde” y lo acusó de ampararse en la cadena televisiva.

La presión política también fue respaldada por otras figuras de la administración. La secretaria de prensa presidencial, Karoline Leavitt, se sumó a las críticas al cuestionar el contenido del chiste: “¿Quién, en su sano juicio, dice que una esposa estaría radiante ante el posible asesinato de su amado esposo?”, declaró.

Horas más tarde, el propio Donald Trump intervino en la polémica a través de su red Truth Social, donde pidió que Kimmel sea “despedido inmediatamente”. En su mensaje, el presidente denunció además la utilización de un montaje audiovisual en el programa, en el que se lo veía junto a Melania y su hijo Barron, pero que en realidad eran imágenes que pertenecían al Estado de la Unión.

“Jimmy Kimmel, que no tiene ni pizca de gracia, como demuestran sus pésimos índices de audiencia, hizo una declaración en su programa que resulta realmente impactante. Mostró un vídeo falso de la primera dama, Melania, y de nuestro hijo,Barron, como si estuvieran realmente sentados en su estudio, escuchándole hablar, cuando no era así, ni lo sería jamás”, afirma el presidente.

“Un día después, un lunático intentó entrar armado en la cena de corresponsales. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra”, sostuvo Trump, sugiriendo que el discurso del humorista podría haber contribuido a generar un clima propicio para la violencia. Sin embargo, no presentó pruebas que vinculen ambos hechos.

La declaración de Trump tras el reclamo de Melania a Kimmel

El episodio reavivó un debate recurrente en Estados Unidos sobre los límites del humor político y la libertad de expresión. Como figura destacada del formato de late night, Kimmel ha sido durante años una voz crítica del trumpismo, lo que lo convirtió en blanco frecuente de ataques por parte del oficialismo y sus seguidores.

No es la primera vez que el conductor enfrenta consecuencias por sus comentarios. En septiembre de 2025, su programa, “Jimmy Kimmel Live!”, fue suspendido temporalmente tras presiones de la Casa Blanca, luego de que el presentador afirmara que el movimiento MAGA intentaba capitalizar políticamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“Este fin de semana tocamos fondo. La pandilla MAGA está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político”, dijo Kimmel tras la muerte del activista.

Las declaraciones de Jimmy Kimmel sobre la utilización política del asesinato de Charlie Kirk

Por el momento, ni ABC ni su empresa matriz, The Walt Disney Company, han emitido un pronunciamiento oficial sobre el reclamo. Tampoco Kimmel respondió públicamente, aunque se espera que aborde la controversia en su próximo programa.

Agencias AFP y Reuters