El secreto simple de Jennifer Lopez para que su piel se vea más joven de lo que es

escuchar

Durante mucho tiempo, las celebridades se guardaban los secretos de belleza que las hacían lucir resplandecientes en los grandes escenarios o en las producciones de cine o televisión. Sin embargo, ahora algunos famosos han incursionado en la industria del cuidado personal y dejan sus tips al descubierto. Tal es el caso de Jennifer Lopez, que en su aparición más reciente compartió con el público todos los detalles de su rutina para el cuidado de la piel.

En el video, que forma parte de una colaboración con la revista Vogue, la cantante y actriz estadounidense mostró por primera vez cómo logra lucir mucho más joven de sus 53 años. Su secreto es una rutina sencilla que rompe el mito que para lograr lucir bella hay que utilizar muchos productos.

Jennifer López revela su rutina de cuidado de la piel

“Cuando era joven, mi mamá, mi abuela y mis tías tenían muchos secretos de belleza muy locos. Uno de ellos era el aceite de oliva (…) y otros como usar mayonesa en el cabello. Yo nunca me atreví a hacerlo”, contó en una parte de la grabación completa, disponible en el canal de YouTube de la revista.

Incluso, JLo afirmó que su ritual de cuidado de la piel inicia antes de que cualquier producto toque su rostro, dado que el primer paso es preparar el ambiente con una vela aromática y hacer afirmaciones positivas en los que reconoce los mejores aspectos de su vida.

Además, la diva del Bronx explicó que un limpiador facial, bloqueador solar y gotas para los ojos son los productos indispensables para cuidar su rostro: “Sé que hay muchas bromas entre los hispanos que dicen que solo tienes que utilizar bloqueador para lucir como JLo, pero la verdad es que si empiezas desde joven harás una gran diferencia”.

Jennifer Lopez tiene 53 años y actualmente prepara su regreso a la música @jlo / Instagram

“Hasta los 25 años tienes el rostro con el que naciste. Después de eso tienes el rostro que te mereces”, explicó Lopez mientras se aplicaba otros productos como crema hidratante, bálsamo para labios y una especial para el contorno de ojos de su propia marca.

Una vez que preparó su piel, la también empresaria mostró el paso a paso de la técnica denominada “contour”, donde se hacen luces y sombras con el maquillaje para que los rasgos de la cara se vean mucho más definidos. La también actriz dejó ver cómo logra la combinación perfecta de tres bases del Vitalumière Radiant de Chanel.

JLO comparte su inspiración en la belleza

Mientras tanto, Jennifer destapó algunos pasajes de su vida y reveló las figuras que la inspiran para mantenerse bella: “Tengo varios íconos de la belleza de antaño como Sophia Loren, Veruschka (Vera Gräfin von Lehndorff-Steinort), Brigitte Bardot y personas como esas… Me gustan los looks de sirena sexy y hermosa”.

También recapituló cómo aprendió las técnicas que ahora comparte con el público y narró que cuando era adolescente la invitaron a estudiar en una agencia de modelaje y ahí la enseñaron: “Pero donde de verdad aprendí a hacer un buen maquillaje fue cuando tuve la fortuna de trabajar con Kevyn Aucoin, él fue mi primer maquillador verdaderamente profesional”.

Más allá de cualquier técnica o producto para aplicarse, el secreto de JLo para verse y sentirse bien es darle la mayor prioridad al descanso y a la felicidad: “Puedes ponerte todo el maquillaje del mundo, pero si no eres feliz, si tu piel no está sana… no puedes taparlo”, dijo la celebridad en una parte del clip.

LA NACION