Antes de ‘Jlo’: Cómo llamaban a Jennifer López cuando no había saltado a la fama

Jennifer López es actualmente una de las cantantes y actrices más exitosas y mejor remuneradas de Hollywood. Su fama sigue en aumento gracias a su participación en importantes películas o con canciones que se convierten en los hits del año. Incluso su reciente matrimonio con el también actor y productor Ben Affleck la puso bajo los reflectores. Y aunque ahora todos la llaman por su apodo reconocido, JLo, no siempre fue así. Antes de saltar al estrellato tuvo uno distinto, que marcó su pasado.

Las curvas de la diva latina del Bronx nunca pasaron desapercibidas. Fue por ese rasgo distintivo que en su adolescencia era conocida como “La Guitarra”, un sobrenombre que, en este contexto, podría considerarse denigrante. Sumado a ello, en el barrio de Nueva York donde creció también le decían “La Supernova”.

Jennifer López y Ben Affleck durante su boda OnTheJLo via Grosby Group

Su lista no se termina ahí. Durante su matrimonio con el cantante Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos y estuvo casada durante siete años, también la llamaban “Lola”.

Este año, el nombre de Jennifer López fue omnipresente. Primero, la actriz estrenó el documental Halftime en Netflix, donde dejó ver su vida íntima, la convivencia familiar y el camino rumbo al show del SuperBowl 2021, que compartió junto con Shakira.

Pese a todos estos apodos, la cantante de 53 años ha revelado en declaraciones anteriores que en su círculo más cercano no tiene ninguno y, simplemente, es llamada Jenn.

Ascenso al éxito

Con un gran potencial por delante, López desde pequeña supo que quería ser bailarina y cantante, aunque a su mamá no le gustaba mucho la idea. Por eso, cuando tenía alrededor de 18 años, decidió irse a vivir sola. Fue entonces que comenzó a presentarse a audiciones como bailarina y finalmente quedó en algunos grupos.

Su siguiente paso fue probar con la actuación. Tras participar en series y otras películas, el éxito le llegó con el rol protagónico de Selena. El film, de 1997, le trajo reconocimiento e incluso fue nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz. En 2020 recibió la misma distinción, esta vez por su trabajo en Hustler, donde también fue productora.

JLo, en los inicios de su carrera Instagram / jlo

En 1999 lanzó su primer disco, llamado On the 6. Su éxito fue tal que ingresó al Top Ten de la revista Billboard. En ese tiempo ocurrió el primer acercamiento con Marc Anthony y juntos lanzaron la canción “No me ames”, que estuvo por un par de meses en los primeros lugares de las listas de popularidad.

Este año, JLo compartió créditos junto a Maluma y el actor Owen Wilson en la película Marry Me. Además de ser productora del film, también interpretó su banda de sonido.

Hoy, López es una personalidad destacada en negocios en sectores distintos, como moda, belleza, comida. Incluso colaboró con grandes marcas de lujo para una colección de ropa y zapatos. Con 228 millones de seguidores de Instagram, sigue siendo una de las artistas más versátiles y aclamadas del momento.

