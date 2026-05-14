El sencillo decisivo de Cole en la décima da a Astros triunfo 4-3 ante Marineros y corta mala racha

HOUSTON (AP) — Christian Walker conectó un jonrón y Zach Cole pegó un sencillo impulsor en la décima entrada que llevó a los Astros de Houston a una victoria por 4-3 sobre los Marineros de Seattle la noche del miércoles.

Brice Matthews abrió la décima como corredor automático en segunda base y avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado de Alex Hoppe (0-1). Cole, quien igualó su máximo de carrera con tres imparables, pegó un sencillo con un rodado al jardín derecho para remolcar a Matthews.

El dominicano Bryan Abreu (2-2) dio una base por bolas en una décima entrada sin carreras.

El venezolano José Altuve sumó dos carreras producidas para ayudar a los Astros a cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas en general y poner fin a una seguidilla de nueve tropiezos ante los Marineros.

Houston llenó la casa sin outs en la octava y tomó la ventaja con un elevado de sacrificio de Altuve con uno fuera. Altuve se convirtió en el quinto jugador de los Astros con 900 carreras impulsadas.

Un boleto con las bases llenas del dominicano Julio Rodríguez ante Bryan King empató el juego 3-3 con dos outs en la novena.

J.P. Crawford y Luke Raley conectaron cuadrangulares solitarios por los Marineros.

Hubo una demora de unos 12 minutos con un out en la entrada cuando el umpire principal Roberto Ortiz abandonó el juego después de que Braden Shewmake conectara una bola de foul que golpeó su máscara. El umpire de primera base, Alex MacKay, se movió de primera base a detrás del plato tras la salida de Ortiz y después de colocarse el equipo.

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