Sheinbaum defiende los consulados mexicanos en EE.UU. ante la revisión de la administración Trump
La presidenta aseguró que los consulados respetan la política de EE.UU. y tienen la obligación de asistir a los migrantes ante redadas
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La relación diplomática entre México y Estados Unidos enfrenta otro capítulo. El viernes 8 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre los reportes que indican que la administración Trump planea una revisión de los más de 50 consulados mexicanos en territorio estadounidense. Según la mandataria, las sedes respetan la política interna.
Qué hacen los consulados mexicanos en Estados Unidos, según Sheinbaum
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que la función principal de estas oficinas es brindar apoyo técnico y legal a la comunidad migrante, lejos de cualquier actividad proselitista.
“Son muchísimos trámites que realizan en el consulado las y los mexicanos que viven allá”, explicó la presidenta. “Primero, no tenemos ninguna información y, segundo, no tendría por qué ser, porque los consulados son muy respetuosos de la política de Estados Unidos”, aseguró.
Por otro lado, Sheinbaum especificó que estas gestiones incluyen actas de nacimiento para hijos con doble nacionalidad, asistencia para quienes deciden regresar a México y protección consular ante redadas migratorias: “Tienen la obligación de dar protección a los mexicanos en Estados Unidos cuando hay una redada o alguna otra situación en materia de inmigración. Darles un abogado, apoyarles. Esa es la labor que realizan”.
Además, la presidenta negó que los consulados realicen política en contra del gobierno de EE.UU.: “Eso es absolutamente falso. Así como defendemos la autodeterminación de un pueblo en el mundo, también EE.UU. tiene la suya; nosotros no tenemos por qué influir en su política desde México. No están haciendo política ni mucho menos”.
La revisión de consulados bajo la política America First
De acuerdo con CNN, el posicionamiento de México surge tras informes de medios como CBS y agencias internacionales como Reuters y AP que señalan que el gobierno de Trump busca alinear la red consular extranjera con su agenda de America First.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, confirmó a CNN que el Departamento de Estado revisa constantemente las relaciones exteriores para asegurar que promuevan precisamente los intereses estadounidenses.
De acuerdo con los expertos, este escenario se da en un contexto de tensión por distintos temas:
- Seguridad y narcotráfico: acusaciones recientes contra políticos mexicanos en EE.UU.
- Estrategia antidrogas: exigencias de la Casa Blanca para frenar cultivos y aumentar extradiciones.
- La postura de Sheinbaum de cooperar en el combate al crimen organizado, pero siempre “sin subordinación”.
La cooperación entre México y EE.UU., otro foco de tensión
La presidenta mexicana recordó que los consulados tienen la obligación legal de proporcionar abogados y apoyo a sus ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, reclamó una falta de reciprocidad por parte de Washington. “Mientras México ha enviado a decenas de líderes delictivos a enfrentar cargos en Estados Unidos, el gobierno estadounidense no ha facilitado la entrega de personas vinculadas a casos críticos para la justicia mexicana, como el robo de combustibles o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, remarcó.
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