El Thunder acaba con la racha de victorias de los Cavaliers en la NBA

Oklahoma City Thunder acabó este domingo con la racha de siete victorias consecutivas en la NBA de los Cleveland Cavaliers al derrotarlos 121-113 con un gran partido de Cason Wallace.

"Debemos jugar como equipo y mover la pelota", dijo Wallace, la gran figura del partido con un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes ante los 18.203 aficionados que colmaron el Paycom Center, en Oklahoma City.

"Tengo mucha confianza, hemos mejorado nuestro nivel individual y simplemente salimos a divertirnos", añadió Wallace. "Jugamos como equipo, tratamos de cumplir con nuestro plan de trabajo y atacar".

Siete jugadores del Thunder terminaron con doble dígito, incluido un doble-doble de 17 puntos y 15 rebotes del alero Chet Holmgren.

De esta manera, el líder de la Conferencia Oeste, con récord de 44 victorias y 14 derrotas, consigue una de sus victorias más significativas, dado que no contó con los lesionados Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Ajay Mitchell.

James Harden y Donovan Mitchell se destacaron en los Cavs con 20 puntos cada uno, mientras que Sam Merrill anotó en seis de sus 10 intentos desde la línea de tres.

Harden, de 36 años y adquirido por Cleveland el 4 de febrero proveniente de Los Angeles Clippers, sufre su primera derrota después de seis victorias al hilo con su nuevo equipo.

La Barba promedia 24,7 puntos, 4,8 rebotes y 8,2 asistencias en 49 partidos con los Clippers y los Cavs esta temporada.

Cleveland cayó al cuarto puesto de la Conferencia Este con un récord de 36 triunfos y 22 derrotas.