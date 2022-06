El tiktoker con más seguidores del mundo: lo despidieron del trabajo y ahora cobra 50.000 dólares por un video

Aunque no todos conocen su nombre, su rostro le dio la vuelta al mundo, ya que en esta pandemia se convirtió en uno de los memes más famosos de las redes, con sus manos para cuestionar acciones absurdas en videos virales. Quien está detrás de esa imagen es Khaby Lame, quien se acaba de convertir en el tiktoker más famoso, tras superar con más de 142,7 millones de seguidores a Charli D’ Amelio, que actualmente tiene 142,3 millones de seguidores. Su vida no siempre estuvo en internet y todo comenzó cuando lo despidieron de su trabajo. Esta es su historia.

En marzo de 2020, el joven de origen senegalés, que vive en Italia desde hace más de 20 años, se enfrentó a una dura realidad: lo despidieron en la fábrica de Chivasso en la que trabajaba y tuvo que regresar con sus padres. Con mucho tiempo libre, empezó a subir videos en TikTok. Sin hacer tanto esfuerzo, usaba grabaciones virales de trucos o situaciones extraordinarias y respondía con movimientos sencillos de la mano y con alto talento gestual. Su fórmula se convirtió en un éxito y su mímica lo llevó a la fama, sin la necesidad de pronunciar una sola palabra. Solo basta que comunique una sola idea con todas sus expresiones: “Ya está, así de simple”.

Khaby Lame se convirtió en el tiktoker más popular

Detrás de sus primeros videos utilizaba una botella de plástico, para que su teléfono no se le cayera, pero cuando vio que los números crecieron de una forma abismal, se dio cuenta de que había encontrado algo que no podía desaprovechar. Con el objetivo de hacer felices a las personas, sumó más de 140 millones en TikTok. El Instagram del joven que ahora tiene 22 años no se queda atrás, porque ya casi suma 80 millones de seguidores.

En internet, las búsquedas sobre Khaby Lame son recurrentes, los usuarios quieren saber todo: desde su fortuna, sus memes y hasta su estatura de 1, 85 metros.

¿De cuánto es la fortuna de Khaby Lame?

Khaby Lame, el tiktoker más popular

La cantidad de dinero que gana va más allá de la plataforma de videos, ya que las marcas quieren trabajar con él por su popularidad. Algunos afirman que Khaby Lame cobra 50.000 dólares por un video promocional en su cuenta de TikTok y que gana 200.000 al mes. Además, tiene una tienda en línea donde vende varios productos, como sus famosas velas mágicas. Sus ganancias se estiman en 5 millones de dólares, tan solo en lo que va del año, de acuerdo con Heraldo Binario.

Todo este éxito acelerado tiene un trasfondo y él no se lo esperaba, pero sí lo aprovechó al máximo. Hace tiempo dejó ver su sorpresa en una entrevista con el diario El País. “Desafortunadamente, yo perdí el trabajo, pero eso le pasó a mucha gente. Cuando me despidieron y tuve que quedarme en casa, finalmente pude hacer lo que quería y concentrarme en lo que me gusta, hacer vídeos, hacer reír a la gente”.

Pronto, su equipo que antes era solo él, su celular y una botella, fue creciendo y ahora tiene un representante y productores. También posee una faceta seria poco conocida, aunque su contenido es casi siempre una comedia. Ha aprovechado el foco para visibilizar lo estrictas que son las leyes de ciudadanía del país europeo, ya que él no la tiene y eso lo limita para viajar.

“Si me dan la nacionalidad a mí, aún quedarán millones de personas que están luchando por conseguirlo”, dijo en ese momento para el medio citado.

Es consciente también de que la pandemia fue una oportunidad y su vida ha cambiado radicalmente. En Italia, lo persiguen en los días de compras y sus admiradores trascienden las fronteras.

Khaby Lame estuvo hasta el Festival de Cannes CHRISTOPHE SIMON - AFP

Khaby llegó al país europeo cuando tenía un año, nunca tuvo una vida ostentosa, residía en una casa cedida por el Ayuntamiento para personas en situación de exclusión social. El año pasado, se mudó a Milán y no ha escondido otro de sus sueños: hacer una película en Hollywoood con su ídolo Will Smith. Ahora está en la cima y demuestra que no hay límites: si se sueña, se logra.