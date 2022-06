Descubrió que su novia le era infiel con su mejor amigo por las cámaras de seguridad de un local

Las redes sociales son herramientas con muchos propósitos y recientemente se han vuelto virales algunas historias de despecho, de usuarios que quieren compartir con la comunidad virtual cómo les rompieron el corazón y además que tienen pruebas de ese momento. Eso le ocurrió a Andrés, quien en su cuenta @andressizza explicó cómo fue que encontró a su novia a los besos con su mejor amigo. Todo comenzó cuando el joven vio el video de unas cámaras de seguridad y reconoció que quien aparecía era él.

En el clip, se puede ver a la supuesta novia besándose a escondidas con una persona y hasta ahí todo parece normal, ya que podría tratarse de cualquier pareja de novios que no quiere que la descubran. Sin embargo, después las imágenes se tornan raras, porque aparece en la escena una tercera persona que abraza a la joven. Esta última sería Andrés, quien no logró llegar a tiempo para encontrar a su novia en plena acción. Mientras él seguía su rutina como si nada hubiera pasado, su pareja lo engañaba en esa misma tienda.

Descubre a su novia con otro y su reacción se viraliza

El video de ese momento se viralizó en TikTok, dado que fue evidente que cuando Andrés llegó, quienes se besaban se apresuraron a separarse y a actuar como si nada hubiera pasado. En la descripción de la grabación, el joven pidió consejos: “Soy yo, ¿Qué debería hacer?”.

Hasta el momento, el clip cuenta con más de 5 millones de reproducciones y los mensajes para el tiktoker no se detuvieron. “Ojalá yo me hubiera dado cuenta por un Tiktok ja, ja, ja al menos me hubiese vuelto famoso”, comentó un usuario, mientras que otro dijo: “Menos mal te diste cuenta aunque no fue de la mejor manera”.

Una persona escribió hasta unas palabras inspiracionales que le han servido en su vida. “Tener en cuenta esta frase: ‘falso es falso y conmigo no camina’ y ya esa nena no vale la pena y el pana menos. Eres bien guapo vas a conseguir algo mejor”.

Incluso, alguien más le pidió que recreara la tendencia con un video en el que aparecen tres en la relación, “porque el caso va perfecto”. Andrés respondió con múltiples clips en los que aprovecha lo viral que se hizo su situación, incluso con temas recientes como la separación de Shakira y Piqué.

El tiktoker se tomó con humor la infidelidad de su pareja

La continuación de la historia de infidelidad

Luego de que el interés de los usuarios llegó a sus puntos más altos, Andrés dio más detalles sobre su relación en una nueva grabación, pero no dijo mucho.

“No hay tanto de que hablar. Ese video muestra todo lo que pasó, es de hace tiempo, pero hasta ahorita me di cuenta de ello. Nunca fuimos nada oficialmente, pero salíamos desde hace bastante tiempo”.

Según su relato, el joven con el que su novia se besa era su “muy amigo” y aseguró que incluso la conoció gracias a él. “Ella me lo presentó como su amigo, su hermano. Hoy están juntos”, agregó. Así que la historia solo habría tenido un mal desenlace para él.

En las respuestas, lo invitaron a darle vuelta a la página y a tratar de recuperar su corazón roto.