Descubrió la infidelidad de su novio gracias al nombre de un contacto de WhatsApp: “Juan mecánico”

El cambio en los nombres de contacto para ocultar con quien se habla siempre ha sido un motivo de chiste, hasta hoy, que una joven descubrió la infidelidad de su novio gracias a que él tenía registrada a la mujer con la que la engañaba como “Juan mecánico”. Y es que la mejor herramienta para exponer a los infieles actualmente es TikTok, así que la joven no dudó en compartir su historia a través de un video y de inmediato se hizo viral. Dicen que entre bromas se asoman las verdades, así que el nombre causó sospecha en esta tiktoker, que después hizo un hallazgo desagradable.

Se trata de Karina García, quien le tendió una trampa a su enamorado para descubrir quién era en realidad el dichoso mecánico y se llevó la sorpresa de su vida. Fue muy ingeniosa, ya que a través de una ventana pudo observar todo lo que su pareja hablaba con la tercera en discordia, para después encararlo y decirle que ya lo sabía todo, en un “modus operandi”, que más de una persona ya piensa en replicar.

Su amante estaba registrada en contactos como "Juan mecánico", pero lo descubrieron

El hombre estaba sentado frente a un ventanal de cristal, por lo que a sus espaldas se podía ver todo lo que hacía en su teléfono móvil. Hasta ahora no se sabe cómo fue que la mujer lo planeó, pero el video muestra el momento en que él abre la conversación con “Juan mecánico” y detrás está ella con la mirada puesta en todo lo que escribe.

De manera inteligente, aguarda a que el individuo platique más con la otra mujer, pero al parecer es ella quien se da cuenta de que alguien los espía. Él le mandó una foto a la susodicha para contarle qué hacía en ese momento. Y en el fondo de la imagen estaba la mejor parte: la cara de su esposa viéndolo firmemente mientras se da cuenta de toda la conversación.

“¿Y quién es ella?”, le dice la mujer, a lo que sorprendido el joven le responde: “¿Quién?”; después voltea hacia atrás y se encuentra con la sorpresa de que su novia lo vio todo. Hasta el momento, no se sabe si se trata de una historia fingida, pero por lo pronto ya 13 millones de personas reprodujeron el video y dejaron sus comentarios más graciosos.

Trata de arreglar el problema

Según posteó la propia Karina, su pareja trató de arreglar la traición enviándole algunos mensajes. Una vez que ella se enteró de que “Juan mecánico” en realidad era su amante, lo dejó y no quiso saber más de él, o al menos eso es lo que se puede apreciar en un segundo video que compartió sobre la conversación que tuvieron.

Su novio le pide arreglar las cosas tras ser descubierto en plena infidelidad

Allí, él le pide hablar para poder aclararle todo lo que vio, con el argumento de que “no es lo que parece” y que él no quiere separarse de ella. Por supuesto, este clip también se hizo viral, ya que muchos tiktokeros se quedaron con la duda de qué pasó con su relación después de descubrir la infidelidad. La mayoría de los usuarios le recomendaron no perdonarlo e incluso se mofaron de la situación con comentarios como: “Si no lo hubieras descubierto, él seguiría con la otra mujer... si ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer”.