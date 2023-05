El artista argentino que llegó del fin del mundo a Times Square con su primera gira y cartel de sold out

escuchar

Lejos de Buenos Aires, a más de 8000 kilómetros de distancia, Duki, uno de los referentes clave del trap argentino, subió anoche al escenario del Palladium Times Square, en Nueva York, y se presentó ante 2100 personas, con la totalidad de las entradas agotadas, en el inicio oficial de su gira por Estados Unidos, que lo llevará por otras fuertes plazas de ese país hasta fines de mayo.

Cinco años atrás, muchos opinaban que Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, el nombre real del artista, estaba en ‘su mejor momento’ cuando protagonizaba las portadas de revistas de música, se asomaba a los premios Gardel, reunía más de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify y hacía desaparecer los tickets para sus shows en Buenos Aires en pocas horas.

El primer concierto de Duki en Nueva York, en su gira musical por Estados Unidos Guido Adler

Sin embargo, el fenómeno musical Duki no paró de crecer, amparado por el furor del género no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y Estados Unidos. Fanático del animé y de los videojuegos, el trapero se convirtió en una figura de peso en la industria gracias a los millones de personas que lo escuchan en las plataformas de streaming y lo siguen también en YouTube.

Duki inició este miércoles 17 de mayo su gira por EE.UU.

Para una generación que se comunica con emojis y frases cortas, dentro y fuera de las redes sociales, Duki representa un cambio en las reglas: se apoya en el AutoTune y lo defiende a capa y espada, muchas de sus rimas son improvisadas y auténticas y, rechaza varios de los parámetros tradicionales de la industria de la música porque se siente “robado” por esta.

Durante una entrevista con la edición argentina de Rolling Stone, de 2018, el músico, hoy de 26 años, expresó: “El director de Sony me citó y básicamente me ofreció un contrato para robarme. Y a la presidenta de Universal, le dije: ‘Mirá, la voy a hacer corta: yo no soy Lali Espósito, yo no quiero fama. Yo soy un pibe que viene de no tener nada, y quiero ser una leyenda musical, ¿entendés? Yo tengo más hambre que toda la gente que está en este edificio. Me voy a comer el mundo. No quiero un contrato pop, no soy Sebastián Yatra, que lo vas a poner a hacer prensa [...]. Yo voy a hacer mi música y lo único que necesitás es eso’”.

El argentino, nacido y criado en el seno de una familia porteña de clase media modesta, junto con sus dos hermanos, Nahuel y Candela, tenía razón. Sandra y Guillermo, sus padres, le pidieron hasta el cansancio que continuara sus estudios y que no abandonara el secundario, pero Duki prefería salir en patineta para luego sentarse a improvisar. Le dio resultado; hoy, su música tiene alcance internacional.

Hace más de una década descubrió a un grupo de chicos que improvisaban en Puerto Madero, y tiempo después ya sabía lo que era el Quinto Escalón, la competencia que nació en 2012 en las escalinatas de una de las entradas laterales del porteñísimo Parque Rivadavia. No se trata de un concurso más de freestyle que se convirtió en la cuna de varios artistas urbanos en la Argentina, el reto es conocido a nivel internacional.

El primer concierto de Duki en Nueva York, en su tour por EE.UU. Guido Adler

Por ejemplo, en España, donde se presentó a principios este año y arrasó con la venta de entradas, los fanáticos de Duki tienen clara la importancia del Quinto Escalón como el punto de partida de varios artistas. El 24 y 25 de febrero pasados, el argentino se presentó en el Wizink Center, de Madrid, y el 3 y 4 de marzo en el Palau Sant Jordi, en Barcelona. La ovación fue total y este verano boreal volverá allí como parte del cartel de varios grandes festivales, con fechas definitivas aún por anunciarse.

Con la mira puesta en Estados Unidos, Duki planea repetir la misma fórmula de éxito que tuvo en Europa. La gira de cinco paradas, organizada por la productora argentina Dale Play y Live Nation, arrancó anoche en Nueva York, y continuará este viernes 19 en Miami, Florida (Oasis Wynwood), el 25 en Chicago, Illinois (House of Blues) y luego aterrizará en la costa californiana, el 28 y 29, con dos shows en Los Ángeles (The Wiltern) y San Diego (House of Blues), respectivamente. Con todas las presentaciones agotadas y la emoción de los fanáticos internacionales, este sí podría ser el mejor momento de la carrera musical de Duki.

LA NACION