Duki frenó un show porque le robaron el celular a una fan y le hizo una promesa que generó una ovación

“Pará, pará. ¿Qué pasó? Te robaron. Perdón reina”, se escucha decir al trapero Mauro Lombardo, conocido popularmente como Duki, en medio del show que brindó el fin de semana en Córdoba. Su gesto se viralizó en las últimas horas, ya que decidió brindarle apoyo desde el escenario a una joven del público, a quién vio llorar desconsoladamente. Su preocupación y sentidas palabras se llevaron todos los aplausos.

El 14 de abril en la mítica Plaza de la Música, Duki se presentó ante un multitudinario público. El show se llevaba a cabo de acuerdo a lo especulado, en medio de la ovación de sus fanáticos, hasta que el joven de 26 visualizó un extraño movimiento entre los asistentes. Ante la situación, decidió parar el recital para constatar que nada grave estaba sucediendo. Con micrófono en mano preguntó qué ocurría y allí supo que la joven que lloraba desconsoladamente había sufrido un robo.

Duki frenó el show para saber qué le pasaba a una fan que estaba llorando

“Reina, no llores, mil disculpas, te juro que no puedo hacer nada. No puedo identificar al chorro, no puedo juzgar a todas las personas que están acá. Es así la vida, hay que estar acostumbrado, te va a pasar y así vas a crecer, loco. Mil disculpas. Nos puede pasar a cualquiera”, expresó el referente del trap argentino. Visiblemente compungido por la situación, continuó con el show, según puede verse en el video que grabó y compartió en TikTok @rodriguezaxel34.

No obstante, Duki no se habría quedado tranquilo tras sus palabras a la víctima del robo y luego de continuar con el show volvió a frenarlo para hacer un nuevo descargo. “Primero que nada les quiero agradecer a todos, espero que hayan disfrutado la fecha. A esa gente que quizás le pasó algo y ahora se siente mal, mil disculpas, no fue apropósito”, se refirió nuevamente sobre el hecho delictivo. En la misma línea indicó que si él supiera quién era el ladrón, se encargaría de sacarlo del lugar.

Duki paró un show porque robaron un celular

En ese entonces, intentó hallar con la mirada a la joven que instantes atrás acaparó su atención por su llanto, al no encontrarla lanzó un mensaje ante el público para que le llegue a la destinataria. “Mil disculpas. A la chica rubiecita que lloraba, si después aparecés acá, yo te hago llegar un celular, te lo repongo. Me acuerdo de su cara, así que después que se acerque”, expresó el cantante y generó una gran ovación por el gesto, que pocas veces se pudo ver en un artista hacia su audiencia. En aquel momento, la chica afectada no apareció.

No conforme, nuevamente, el cantante apeló a la empatía del público a la hora de ser parte de un show, ya que un simple acto como un codazo puede “arruinarle” la noche a otra persona. “Estamos en tiempos difíciles, si no nos bancamos entre nosotros no nos va a bancar nadie. Cuidémonos, estemos atentos”, afirmó. Y antes de terminar con las últimas canciones del repertorio, cerró: “Mil disculpas si me vieron desconcentrado, lo que más quiero es que ustedes la pasen bien y a veces cuando veo una carita que la está pasando mal no puedo ni cantar”.

En las redes sociales, el video de esa noche cordobesa con Duki como protagonista se volvió viral por el buen gesto del cantante, que bien podría haber pasado por alto lo que observaba. “El jefe respondiendo por algo que no es su culpa, bendecidos la gente de Argentina al tener a este gran artista”; “Es una persona genial, es imposible no amarlo”; “Dios que vergüenza que el Duko se lleve eso de Córdoba”; “Un señor con todas las letras. Demostró la buena persona que es, se sensibiliza y esto podría haber sido un hecho más, te aplaudo” y “Lo amo, por esto y por todo lo que es”, fueron algunos comentarios al respecto.

El Duki dio un gran show en Córdoba y conversó con su público sobre la responsabilidad de cuidar al otro (Foto Instagram @duki)

Si bien el gesto del artista se lleva todos los halagos, cabe destacar que no es la primera vez que muestra preocupación por lo que ocurre en el público mientras brinda su show. En 2021, en la Expo Escobar, frenó todo cuando sus fans le avisaron que había un ladrón entre ellos, por lo que pidió a la seguridad que actúe. También, cuando se generan peleas entre el tumulto de gente no duda en detener todo para llevar tranquilidad y que no pase a mayores. Ahora, además de su talento, su don de persona se lleva todos los aplausos.

