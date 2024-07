El truco que casi nadie conoce para ahorrar cientos de dólares y hacer que un smartphone dure más

Escuchar

El desgaste de un teléfono móvil es inevitable. Hasta los mejores modelos comienzan a fallar después de determinado tiempo de uso, pero esto no significa que se vuelvan obsoletos. Por el contrario, un cambio de batería puede resolver todos los problemas que se presenten, además de ser una solución mucho más económica que comprar un nuevo terminal.

Después de algunos años de haber comprado un celular, es algo natural que su capacidad para retener una carga completa disminuya y que tarde o temprano sea necesario conectarlo a la energía con mayor frecuencia. Esto puede ser algo irritante para sus dueños ante la posibilidad de que se apaguen en un momento inoportuno, por lo que muchos comienzan a pensar en cambiarlos por uno nuevo.

En la actualidad, si bien no es necesario comprar modelos de última generación, los precios de los teléfonos móviles más nuevos pueden superar los mil dólares fácilmente. Sin embargo, el costo de cambiar de celular en muchos casos se puede ahorrar, sobre todo cuando la mayoría de las funcionalidades del dispositivo se ejecutan correctamente.

Cómo aumentar la vida útil de un teléfono

Cuando un celular comienza a descargarse más rápido de lo habitual, se trata del primer indicio de que su batería se está degradando, lo que puede llevar a que funcione más lento o hasta se trabe. Frente a esto, lo que muchos no saben es que un simple cambio de esta pieza puede extender la vida útil del terminal por al menos un par de años más.

Cambiar la batería de un teléfono móvil puede resolver muchos de sus problemas y ahorrar una buena cantidad de dinero Applesfera

No obstante, también puede ocurrir que los problemas del celular se deban a otras causas. Por esta razón, para identificar si es un buen momento para realizar el cambio, o si definitivamente es hora de comprar otro teléfono, se debe consultar el estado de la batería del dispositivo, tanto en iOS como en Android.

Cómo revisar el estado de la batería

En el caso de un iPhone, esta verificación se puede llevar a cabo ingresando a la aplicación de Ajustes. Una vez dentro, se debe abrir el apartado de Batería y luego el de Salud y Carga de la Batería, y eso es suficiente para conocer el porcentaje de su capacidad máxima. Si esta es del 85% o superior, no es necesario realizar el cambio del componente, pero sí es recomendable hacerlo cuando la cifra es inferior, según ABC Action News.

Por su parte, la forma de chequear esta información en los teléfonos con Android puede variar según el modelo, y no en todos existe una opción similar a la de los celulares de Apple. Por este motivo, desde el sitio Xataka Móvil aconsejan recurrir a una aplicación llamada Ampere, que se puede descargar de forma gratuita y proporciona un diagnóstico detallado del estado de la batería.

Sin embargo, si los botones o la pantalla del teléfono están dañados o si el dispositivo ya no puede descargar las últimas actualizaciones, cambiar la batería no vale la pena. Ante esta situación, a pesar de la diferencia económica, no queda otra alternativa que comprar otro terminal. Lo mismo ocurre con los modelos de alta gama, cuyas reparaciones son muy costosas y pueden acercarse al precio de uno nuevo.

En algunos casos, los costos de reparación de un celular son tan altos que conviene comprar uno nuevo Pexels

Cómo cambiar la batería de un teléfono

Cambiar la batería de un celular no solo es la decisión más lógica en muchos casos, sino que además trae ventajas como la retención de la carga completa por más tiempo, el funcionamiento a una velocidad óptima o la eliminación del problema de los apagados inesperados. A su vez, a esto se le suma la contribución al cuidado del medio ambiente debido a la reducción de la generación de residuos electrónicos.

Esta serie de beneficios son muy atractivos para aquellos que desean solucionar los problemas de sus teléfonos móviles. Sin embargo, para realizar el cambio de batería, ABC Action News recomienda visitar los centros de servicio autorizados de la marca o pedir ayuda a técnicos calificados.

