El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, (Uscis, por sus siglas en inglés), lanzó un nuevo formulario en línea para que personas, abogados y representantes acreditados soliciten una cita en persona en su oficina local sin tener que llamar al centro de contacto.

Este avance permite a las personas o sus representantes legales pedir una cita presencial en una oficina local para sellos ADIT, parole anticipado de emergencia, subvenciones de jueces de inmigración, entre otros trámites. El sello ADIT es una marca para demostrar el estatus de residente permanente en caso de que la solicitud de naturalización siga pendiente al final de la extensión de 24 meses.

El Uscis lanzó un nuevo formulario para agilizar sus procesos Unsplash

En este trámite, además de que se especifica que no es una herramienta de autoprogramación, los solicitantes no pueden programar sus propias citas con el Uscis. “Las personas pueden pedir una fecha y hora específicas para una cita en persona, pero el Uscis no puede garantizar que se programará la fecha de la cita solicitada. La agencia confirmará y programará una fecha y hora de cita en persona disponibles”, señala el comunicado oficial.

Este nuevo avance de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración estadounidense pretende mejorar la experiencia de quienes buscan resolver algunos de sus pendientes migratorios, a la vez que acelera el tiempo de espera, según la orden emitida por el presidente de EE.UU., Joe Biden, quien invita a su gobierno a mejorar la prestación de servicios.

“Debemos usar la tecnología para modernizar el gobierno e implementar servicios que sean fáciles de usar, accesibles, equitativos, protectores, transparentes y receptivos para todas las personas de los Estados Unidos. Cuando un sobreviviente de un desastre, padre soltero, inmigrante, propietario de una pequeña empresa o veterano espera meses para que el gobierno procese los beneficios a los que tiene derecho, ese tiempo perdido es un costo significativo no solo para esa persona, sino en conjunto, para nuestra nación”, señala el comunicado.

El Uscis tienen varias modalidades en las que un peticionario puede verificar el estado de su caso Unsplash

Con este formulario en línea, las autoridades esperan recopilar información de los solicitantes por adelantado y pedir una cita, sin que esto comprometa al Uscis. “Es posible que el centro de contacto deba comunicarse con una persona por teléfono o correo electrónico, según el motivo de la cita y la urgencia, utilizando el número de referencia que se les proporcionó en el momento en que se envió la solicitud”.

El paso a paso para acelerar los trámites ante el Uscis

En el formulario en línea para agilizar trámites como la subvención del juez de inmigración, entre otros, es necesario ingresar al apartado de mi cita, en el mismo sitio del Uscis. Posteriormente, los pasos son:

Elegir el idioma de preferencia.

Si ya se cuenta con una cita y se requiere cancelarla o modificarla, hay una opción para pedirlo.

En caso de no contar con una cita, se debe elegir el apartado correcto para solicitarla, si se vive dentro de Estados Unidos o fuera de ese país.

Para los solicitantes de asilo, solo aplica si el caso es procesado en la Oficina de Asilo de Arlington.