escuchar

Cuando alguien piensa en el “sueño americano” tiene la idea de que en Estados Unidos hay mejores oportunidades que en sus países de origen. No obstante, a veces el ideal no permite que las personas sean capaces de identificar los riesgos y costos de emprender el viaje. En la ciudad de Nueva York, donde el gran número de migrantes recién llegados llevó a la ciudad al límite de sus capacidades de atención, los solicitantes de asilo y migrantes en general viven una realidad muy distinta de la que se imaginaron.

En declaraciones para Yahoo News, diferentes personas dieron su testimonio y coincidieron en cómo las expectativas se difuminaron al llegar a EE.UU. Entre ellas estuvo una mujer venezolana de 29 años, quien dejó a sus dos hijos y a su pareja en su país y emprendió un viaje de seis meses a Nueva York. “Es muy difícil estar en un lugar donde no conoces el idioma”, se sinceró.

Solicitantes de asilo suben a un autobús camino de un refugio en la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria el 18 de mayo de 2023, en Nueva York (archivo) Michael M. Santiago - Getty Images North America

La mujer huyó de Venezuela en busca de más opciones y atravesó a pie y en transporte público el peligroso paso del Darién. Luego, trabajó unas semanas y ganó el dinero que necesitaba para la siguiente parte de su viaje. Desde que arribó a la Gran Manzana intenta conseguir plata y cubrir sus necesidades básicas mientras se queda en los albergues. Quiere llevar a su familia algún día, pero por ahora no sabe cómo.

Esta experiencia no es aislada y otros migrantes comparten esa realidad: “Pensaba en Nueva York de otra manera, pero ahora también veo que es un caos”, dijo una ecuatoriana de 48 años que se aloja en el Hotel Roosevelt, ahora convertido en un refugio. Con su esposo e hijo de dos años escaparon de la violencia de Ecuador. “En mi país ahora están robando, matando, ya no hay seguridad”, afirmó. “Venimos a buscar trabajo. Cuando muramos, no nos vamos a llevar nada con nosotros, pero queremos tener al menos la estabilidad de vivir, al menos mientras estamos en este mundo”.

¿Qué pasa con los migrantes en Nueva York?

En 2016, los funcionarios de la ciudad de Nueva York adoptaron el estatus de santuario, con lo que ofrecen apoyo y servicios a los indocumentados o solicitantes de asilo. Además, miles de personas arriban en autobuses provenientes de Texas, como parte de las iniciativas republicanas de trasladar a los migrantes a sitios dirigidos por demócratas.

Miles de migrantes han llegado a la ciudad de Nueva York (Archivo) John Minchillo - John Minchillo / AP

Si bien, como demostraron los testimonios anteriores, EE.UU. era visto como un país de esperanza, el sueño de empleos, vivienda y economía no son inmediatos. Al respecto, Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, declaró: “No estamos hablando solo de refugio, no estamos hablando solo de atención médica, estamos hablando de la totalidad del bienestar del individuo y la familia. En un comentario para ABC News sumó: “La gente viaja a EE.UU. como último esfuerzo y luego trata de encontrar seguridad para sí mismos, para sus familias y tener la oportunidad de vivir”. De acuerdo con la oficina del alcalde de Nueva York, Eric Adams, 57.200 solicitantes de asilo están al cuidado de la ciudad.