Un joven de 22 años, hijo de inmigrantes, utilizó sus conocimientos en detallado de autos para abrir su propio negocio. En un principio era un trabajo secundario, pero al ver que le generaba las ganancias suficientes para subsistir, decidió dedicarle tiempo completo. Al día de hoy gana casi el doble que en su empleo de oficina. Sin embargo, tuvo algunas motivaciones para lograrlo. En el proceso, su padre falleció y se vio en la necesidad de trabajar arduamente para ayudar con los gastos del hogar. Así, comenzó a conseguir más clientes y ahora planea expandirse.

Randy Roblero vive en West Palm Beach desde chico, según le contó a CNBC. Su travesía comenzó cuando tenía 18 y convenció a su papá de que le comprara un vehículo para ir a la escuela. Lo que consiguió fue que le regalaran uno usado, antiguo y no en muy buenas condiciones. Emocionado, compró cepillos, microfibras y lo limpió para que se viera más nuevo y acogedor. Allí se dio cuenta de que lo suyo era el detallado de autos.

Entonces, cuando se graduó de la escuela, en 2019, optó por no entrar a la universidad para dedicarse a formar su propio imperio. “El estudio no era para mí. Soy una persona práctica, me gusta salir y hacer cosas físicas reales”, admitió. Así, empezó limpiando vehículos, aunque en ese entonces era solo una actividad secundaria porque tenía un empleo fijo.

El joven decidió emprender en el detallado de autos @fully.laced

En 2021, Roblero decidió a comprar una camioneta para convertirla en su herramienta de trabajo definitiva. Ahí guardaba los productos necesarios y se trasladaba en ella para visitar a sus clientes: “Sentí que nunca iba a saber si dirigir mi propio negocio era para mí a menos que lo intentara. Y pensé: ‘Soy joven, todavía puedo empezar de nuevo si esto no funciona’”. Los primeros meses de su mercado formaban parte sus amigos o familiares, pero poco a poco consiguió más interesados a través de las redes sociales.

En 2022, el joven renunció a su trabajo de contador para dedicarse por completo a su empresa Beyond Limits of Palm Beach. Sus ingresos ese año fueron de US$51.000, mientras que para 2023 ya atiende a tres o cuatro clientes por día y está a punto de llegar a la cifra de US$77.000 para este año. Es casi el doble que en su anterior empleo, donde percibía US$41.000. “Básicamente, di un salto de fe”, destacó el joven.

Una historia trágica detrás

En el proceso para llegar a la cima, Roblero vivió un evento desafortunado en su vida. En 2020, tres meses después de que comenzara con la empresa, a su padre le dio un paro cardíaco y, a pesar de que sobrevivió, murió en abril de 2021. En consecuencia, el joven tuvo que gastar sus ahorros para los servicios funerarios. A su vez, su familia se quedó sin dinero porque era su papá quien sostenía la casa.

Esta es la camioneta con la que el joven se traslada para limpiar autos @beyondlimitspb/Instagram

“Fue bastante devastador. Tuvimos un gran golpe financiero. Mi madre tuvo que empezar a trabajar de nuevo. Mi hermano tuvo que empezar horas extras. Todos nos unimos para brindar estabilidad financiera a la familia”, recordó. Sin embargo, lejos de dejarse derrotar por esa tragedia, se dio cuenta de que debía usarlo como motivación para salir adelante: “Tuve que trabajar más que nunca”. Así, se esforzó para llevar más dinero a su hogar y eso le sirvió para consolidar su compañía.

