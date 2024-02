escuchar

La serie Griselda, que protagoniza y produce Sofía Vergara y que se puede ver en Netflix, ha desempolvado varios pasajes de la vida de la narcotraficante Griselda Blanco, muerta en un aparente ajuste de cuentas en su natal Colombia. Nelson Andreu, quien se desempeñó como policía de West Miami, estuvo detrás de los pasos de la criminal durante gran parte de su vida. Desde su descripción, se trataba de una persona “despiadada”.

Andreu aseguró, en una entrevista con Today, que los encargados de producir la serie no se acercaron a él para crear una psicología del personaje lo más apegada a la realidad, aunque dice estar seguro de que la Griselda Blanco del programa de televisión está hecha para atrapar a la audiencia. “No la van a retratar como realmente era. Nunca lo hacen en las películas. Hacen lo que creen que se va a vender y lo que le va a gustar a la gente (...)”, indicó al medio citado.

¿Quién era en realidad Griselda Blanco?

Griselda Blanco lideró un imperio de narcotráfico durante los años 70 y 80 en Estados Unidos, donde supo darse a conocer mediante la violencia y varios crímenes. Por esa razón, el exagente señala que la serie no retrata ni de cerca quién era en realidad la mujer que fue apodada como “la viuda negra” y “la madrina de la cocaína”.

“Tenía que ser como era, ya que se trataba de la única mujer en un negocio de hombres”, señaló Andreu. “No había ninguna otra mujer con una capacidad tan alta traficando cocaína en ese momento”. LEl rol del expolicía no se plasmó en la serie de Netflix, pero sí la de otros detectives, como June Hawkins (quien es representada por Juliana Aiden) y Alan Singleton (Carter MacIntyre).

Las inéditas fotos de Griselda Blanco

Debido al trabajo de investigación de Andreu, condenaron a Blanco por los homicidios de Jesús “Chucho” Castro, y Alfredo y Grizel Lorenzo. “Ella no tenía escrúpulos. Te mataría si te debía dinero y no quería pagarte. Y si le debías dinero y no podías pagarle, te mataría también. Fue una situación en la que salía ganando y todos los demás pierden”, comentó.

El motivo de Griselda Blanco para asesinar

Andreu recordó la razón por la que la narcotraficante quiso vengarse de Castro: él no quiso ayudar a uno de sus hijos, también implicado en las drogas. Cuando la criminal se enteró de que el hombre le había dado la espalda a su heredero, se enojó tanto que planeó el ajuste de cuentas, pero en lugar de matarlo a él, accidentalmente asesinaron a su hijo de dos años, un hecho que ella celebró con orgullo, recordó el agente.

Una de las últimas fotos de Griselda Blanco Departamento de Correcciones de Florida

¿Qué pasó con Griselda Blanco?

La “viuda negra” llegó a un acuerdo en 1998 tras declararse culpable de tres asesinatos en segundo grado. La deportaron a Colombia en 2004 y murió asesinada en 2012. Andreu, que trabajó en el departamento de homicidios durante más de dos décadas, recuerda a Griselda como la “más brutal”. El exagente señaló que Blanco estuvo relacionada con más crímenes en aquella época.