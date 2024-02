escuchar

Sin duda alguna, Sofía Vergara es una de las actrices del momento. Su trabajo en la nueva serie de Netflix, Griselda, donde interpretó a la temida narcotraficante colombiana, Griselda Blanco, fundadora del Cartel de Medellín, recibió reconocimiento y elogios a nivel internacional. Para este papel se tuvo que someter a una importante transformación física y el público la terminó viendo en un rol completamente distinto al que hizo en Modern Family, donde interpretó a Gloria Delgado-Pritchett.

La carrera de Sofía Vergara viene en ascenso desde hace varios años y hoy su popularidad está en su punto máximo. En medio del gran momento profesional que atraviesa, la protagonista de Dos locas en fuga abrió las puertas de su mansión en Los Ángeles y sorprendió a todos al mostrar en detalle el lugar en el que vive. Hizo un “house tour” y reveló cuál es uno de los rincones más importantes de su hogar.

Sofía Vergara mostró cómo es por dentro su mansión en Beverly Park (Foto: Instagram @archdigest)

Mientras el reconocimiento de la actriz, que supo deslumbrar a Hollywood con su talento, crecía a pasos agigantados, su cuenta bancaria también aumentaba. Justamente, el sitio, Celebrity Net Worth, el cual calcula las ganancias de los famosos, dio a conocer que la artista tiene una fortuna de unos US$180 millones. Entre sus propiedades, Vergara tiene una mansión en Beverly Park, en Los Ángeles, California, que será tapa de la revista, Architectural Digest, en marzo.

La mansión tiene una pileta y mucho espacio verde (Foto: Instagram @archdigest)

La casa tiene una espaciosa cocina en blanco y dorado (Foto: Instagram @archdigest)

El enorme vestidor que tiene la actriz en casa (Foto: Instagram @archdigest)

En 2020, Vergara y su exmarido, el actor, Joe Manganiello, adquirieron la vivienda que fue construida en la década del 90. La misma está valuada en 26 millones de dólares y tiene seis habitaciones, diez baños, una espaciosa cocina, chimenea, una galería, un enorme vestidor y muchas otras comodidades más. Durante la entrevista con la revista, la actriz contó que el living da al jardín, el cual es su espacio favorito de la casa. “Cada habitación tiene vista a la piscina y al jardín, incluso si estás en el piso de arriba, en el cuarto de invitados”, reveló.

Pero, hay un pequeño espacio en particular que se robó todo el corazón de la protagonista de la arista nacida en Colombia, ella y no dudó en compartirlo con las cámaras. “Y este es uno de los rincones más importantes de la casa”, expresó en el video, mientras se dirigía a una puerta doble color verde que estaba ubicada en el living.

Sofía Vergara tiene un bar personal en su propia casa (Foto: Captura de video / Instagram @archdigest)

“Es donde vive la felicidad”, aseguró la actriz. Pero, ¿qué había detrás de las puertas? “El bar”. La actriz armó un espacio personal para preparar bebidas. Prolijamente acomodadas, había varias botellas de vino, vasos y todo lo necesario para preparar los mejores tragos.

Sofía Vergara mostró la increíble transformación para protagonizar a Griselda en Netflix

Vergara disfruta a pleno del éxito de Griselda, una serie que le demandó un gran desafío actoral y también físico. En una entrevista con 20 minutos, contó que su intención era que el personaje no se pareciera a ella ni tampoco a Gloria, a quien interpretó en Modern Family. “No quería que la gente vea la serie y diga: ‘Pero esa es Gloria, lo único es que tiene una nariz de plástico pegada’. Eso me daba muchísimo miedo al comienzo”, expresó.

La actriz se sometió a un importante trabajo de maquillaje y ocultó el cabello debajo de una peluca. Además, contó que comenzó a caminar y a pararse de manera diferente. Incluso comentó que se ponía “ropa interior que me aplastaba, que me agarraba, que me cambiaba un poquito las curvas de mi cuerpo”.